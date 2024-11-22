https://ria.ru/20241122/pogoda-1985111510.html

Вильфанд спрогнозировал приход нового циклона в Москву в субботу

Вильфанд спрогнозировал приход нового циклона в Москву в субботу - РИА Новости, 22.11.2024

Вильфанд спрогнозировал приход нового циклона в Москву в субботу

Москвичам не стоит расслабляться после прохождения холодного фронта: в субботу к столице подойдет очередной циклон, ожидаются дождь с мокрым снегом и... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T03:46

2024-11-22T03:46

2024-11-22T03:48

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977944037_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_9460c9d9ed84e2aace84831337c72722.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Москвичам не стоит расслабляться после прохождения холодного фронта: в субботу к столице подойдет очередной циклон, ожидаются дождь с мокрым снегом и гололедица, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ранее синоптик сообщил, что в четверг и пятницу в Москве из-за прохождения холодного фронта может выпасть около половины месячной нормы осадков. "Расслабляться не стоит, поскольку, по расчетам, к Москве приближается очередной циклон. В субботу уже будет очередная область низкого давления, и пойдут осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Прогнозируется налипание мокрого снега на провода", - сказал Вильфанд. По его словам, температура в субботу ночью опустится до 0 - минус 2 градусов, днем будет 0 - плюс 2 градуса.

https://ria.ru/20241009/uragan-1977150121.html

https://ria.ru/20241111/vilfand-1982987144.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр