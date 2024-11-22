Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд спрогнозировал приход нового циклона в Москву в субботу - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:46 22.11.2024 (обновлено: 03:48 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/pogoda-1985111510.html
Вильфанд спрогнозировал приход нового циклона в Москву в субботу
Вильфанд спрогнозировал приход нового циклона в Москву в субботу - РИА Новости, 22.11.2024
Вильфанд спрогнозировал приход нового циклона в Москву в субботу
Москвичам не стоит расслабляться после прохождения холодного фронта: в субботу к столице подойдет очередной циклон, ожидаются дождь с мокрым снегом и... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T03:46
2024-11-22T03:48
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977944037_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_9460c9d9ed84e2aace84831337c72722.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Москвичам не стоит расслабляться после прохождения холодного фронта: в субботу к столице подойдет очередной циклон, ожидаются дождь с мокрым снегом и гололедица, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ранее синоптик сообщил, что в четверг и пятницу в Москве из-за прохождения холодного фронта может выпасть около половины месячной нормы осадков. "Расслабляться не стоит, поскольку, по расчетам, к Москве приближается очередной циклон. В субботу уже будет очередная область низкого давления, и пойдут осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Прогнозируется налипание мокрого снега на провода", - сказал Вильфанд. По его словам, температура в субботу ночью опустится до 0 - минус 2 градусов, днем будет 0 - плюс 2 градуса.
https://ria.ru/20241009/uragan-1977150121.html
https://ria.ru/20241111/vilfand-1982987144.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977944037_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_40a933ba36e99c9b2ed281ea92615427.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд спрогнозировал приход нового циклона в Москву в субботу

Вильфанд: новый циклон придет в Москву в субботу, ожидаются дождь и мокрый снег

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокМокрый снег в Москве
Мокрый снег в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Мокрый снег в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Москвичам не стоит расслабляться после прохождения холодного фронта: в субботу к столице подойдет очередной циклон, ожидаются дождь с мокрым снегом и гололедица, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее синоптик сообщил, что в четверг и пятницу в Москве из-за прохождения холодного фронта может выпасть около половины месячной нормы осадков.
Ураган - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Ураган "Милтон" может стать самым разрушительным в истории, заявил Вильфанд
9 октября, 12:08
"Расслабляться не стоит, поскольку, по расчетам, к Москве приближается очередной циклон. В субботу уже будет очередная область низкого давления, и пойдут осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Прогнозируется налипание мокрого снега на провода", - сказал Вильфанд.
По его словам, температура в субботу ночью опустится до 0 - минус 2 градусов, днем будет 0 - плюс 2 градуса.
Собака плавает в парке Каскад Кировоградских прудов в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Вильфанд назвал 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений
11 ноября, 03:05
 
МоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала