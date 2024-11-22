https://ria.ru/20241122/pogoda-1985111510.html
Вильфанд спрогнозировал приход нового циклона в Москву в субботу
Вильфанд спрогнозировал приход нового циклона в Москву в субботу - РИА Новости, 22.11.2024
Вильфанд спрогнозировал приход нового циклона в Москву в субботу
Москвичам не стоит расслабляться после прохождения холодного фронта: в субботу к столице подойдет очередной циклон, ожидаются дождь с мокрым снегом и... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T03:46
2024-11-22T03:46
2024-11-22T03:48
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977944037_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_9460c9d9ed84e2aace84831337c72722.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Москвичам не стоит расслабляться после прохождения холодного фронта: в субботу к столице подойдет очередной циклон, ожидаются дождь с мокрым снегом и гололедица, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ранее синоптик сообщил, что в четверг и пятницу в Москве из-за прохождения холодного фронта может выпасть около половины месячной нормы осадков. "Расслабляться не стоит, поскольку, по расчетам, к Москве приближается очередной циклон. В субботу уже будет очередная область низкого давления, и пойдут осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Прогнозируется налипание мокрого снега на провода", - сказал Вильфанд. По его словам, температура в субботу ночью опустится до 0 - минус 2 градусов, днем будет 0 - плюс 2 градуса.
https://ria.ru/20241009/uragan-1977150121.html
https://ria.ru/20241111/vilfand-1982987144.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977944037_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_40a933ba36e99c9b2ed281ea92615427.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд спрогнозировал приход нового циклона в Москву в субботу
Вильфанд: новый циклон придет в Москву в субботу, ожидаются дождь и мокрый снег
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Москвичам не стоит расслабляться после прохождения холодного фронта: в субботу к столице подойдет очередной циклон, ожидаются дождь с мокрым снегом и гололедица, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее синоптик сообщил, что в четверг и пятницу в Москве из-за прохождения холодного фронта может выпасть около половины месячной нормы осадков.
"Расслабляться не стоит, поскольку, по расчетам, к Москве приближается очередной циклон. В субботу уже будет очередная область низкого давления, и пойдут осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Прогнозируется налипание мокрого снега на провода", - сказал Вильфанд.
По его словам, температура в субботу ночью опустится до 0 - минус 2 градусов, днем будет 0 - плюс 2 градуса.