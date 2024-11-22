Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило о прилете по военному полигону в Сумской области - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 22.11.2024 (обновлено: 09:00 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/podpole-1985117538.html
Подполье сообщило о прилете по военному полигону в Сумской области
Подполье сообщило о прилете по военному полигону в Сумской области - РИА Новости, 22.11.2024
Подполье сообщило о прилете по военному полигону в Сумской области
В Сумской области Украины прогремел взрыв в районе полигона бывшего военного училища, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T06:39
2024-11-22T09:00
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824695749_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_225ee90532e9b29aa8bc3772154b809a.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Сумской области Украины прогремел взрыв в районе полигона бывшего военного училища, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.&quot;Сумы, прилеты продолжаются. В 6:05 прилетело в Сумском районе Сумской области. &lt;...&gt; Взрыв шел со стороны полигона бывшего Сумского высшего артиллерийского командного училища. Официально объект считался заброшенным, но блокпосты и усиленная охрана говорят совсем о другом&quot;, — сказал собеседник агентства.По данным подполья, на дачах, расположенных в непосредственной близости к военному объекту, часто видят украинских военных.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. В Кремле подчеркивают, что, в отличие от ВСУ, Вооруженные силы России не бьют по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20241118/udar-1984387065.html
украина
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824695749_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d82333d25297de9689aaa5528a8dccf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило о прилете по военному полигону в Сумской области

Подполье: ВС России нанесли удар по военному полигону в Сумской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Сумской области Украины прогремел взрыв в районе полигона бывшего военного училища, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
«

"Сумы, прилеты продолжаются. В 6:05 прилетело в Сумском районе Сумской области. <...> Взрыв шел со стороны полигона бывшего Сумского высшего артиллерийского командного училища. Официально объект считался заброшенным, но блокпосты и усиленная охрана говорят совсем о другом", — сказал собеседник агентства.

По данным подполья, на дачах, расположенных в непосредственной близости к военному объекту, часто видят украинских военных.
Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. В Кремле подчеркивают, что, в отличие от ВСУ, Вооруженные силы России не бьют по жилым домам и социальным объектам.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Подполье сообщило о мощном ударе по гостинице с солдатами ВСУ в Одессе
18 ноября, 13:53
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСумская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала