https://ria.ru/20241122/podpole-1985117538.html
Подполье сообщило о прилете по военному полигону в Сумской области
Подполье сообщило о прилете по военному полигону в Сумской области - РИА Новости, 22.11.2024
Подполье сообщило о прилете по военному полигону в Сумской области
В Сумской области Украины прогремел взрыв в районе полигона бывшего военного училища, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T06:39
2024-11-22T06:39
2024-11-22T09:00
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Сумской области Украины прогремел взрыв в районе полигона бывшего военного училища, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Сумы, прилеты продолжаются. В 6:05 прилетело в Сумском районе Сумской области. <...> Взрыв шел со стороны полигона бывшего Сумского высшего артиллерийского командного училища. Официально объект считался заброшенным, но блокпосты и усиленная охрана говорят совсем о другом", — сказал собеседник агентства.По данным подполья, на дачах, расположенных в непосредственной близости к военному объекту, часто видят украинских военных.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. В Кремле подчеркивают, что, в отличие от ВСУ, Вооруженные силы России не бьют по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20241118/udar-1984387065.html
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украина, сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило о прилете по военному полигону в Сумской области
Подполье: ВС России нанесли удар по военному полигону в Сумской области