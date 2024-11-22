В Подольске из-за сильного ветра погибла девушка
В Подольске девушка погибла из-за снесенной ветром металлической курилки
© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramМесто происшествия, где на девушку упал металлический павильон в Подольске. 22 ноября 2024
Место происшествия, где на девушку упал металлический павильон в Подольске. 22 ноября 2024
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Девушка скончалась в Подольске после того, как на нее в месте для курения упал металлический павильон, прокуратура организовала проверку, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка ведомства.
"Прокуратура проводит проверку в связи с падением металлического павильона на девушку в Подольске. По предварительной информации, 21 ноября около 10 часов вечера на территории промышленного парка Гривно во время сильного порыва ветра металлический павильон, используемый как место для курения, упал на девушку 2002 года рождения. В результате пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего и даст оценку исполнению требований федерального законодательства и действиям должностных лиц, ответственных за содержание территории.