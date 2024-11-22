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Более 300 здоровых детей родилось от родителей с ВИЧ в Подмосковье - РИА Новости, 22.11.2024
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Новости Подмосковья
 
16:57 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/podmoskove-1985240663.html
Более 300 здоровых детей родилось от родителей с ВИЧ в Подмосковье
Более 300 здоровых детей родилось от родителей с ВИЧ в Подмосковье - РИА Новости, 22.11.2024
Более 300 здоровых детей родилось от родителей с ВИЧ в Подмосковье
В Подмосковье от родителей с ВИЧ родилось 344 здоровых ребенка с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:57
2024-11-22T16:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
александр пронин
новорожденные
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Подмосковье от родителей с ВИЧ родилось 344 здоровых ребенка с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Женщина, которая имеет положительный ВИЧ-статус, своевременно вставшая на учет по беременности и принимающая необходимую терапию, может родить здорового ребенка. "Важно регулярно проходить тестирование на наличие ВИЧ-инфекции, а особенно парам, планирующим беременность. Если у женщины положительный ВИЧ-статус, то при приеме терапии, соблюдении всех рекомендаций врачей нашего Центра, она может стать мамой здорового ребенка. Всего с начала года в регионе от родителей с ВИЧ родилось 344 здоровых ребенка", - сказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин, его слова приводит пресс-служба. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку самым важным является первый этап – прием антиретровирусной терапии во время беременности. Совместно со службой акушерства и гинекологии в регионе успешно реализуются программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет - до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно. По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр СПИД.
https://ria.ru/20241122/semi-1985218134.html
https://ria.ru/20241122/podmoskove-1985232114.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), александр пронин, новорожденные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Александр Пронин, новорожденные

Более 300 здоровых детей родилось от родителей с ВИЧ в Подмосковье

© iStock.com / hxdbzxyЖенщина держит новорожденного за ручку
Женщина держит новорожденного за ручку - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© iStock.com / hxdbzxy
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Подмосковье от родителей с ВИЧ родилось 344 здоровых ребенка с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина, которая имеет положительный ВИЧ-статус, своевременно вставшая на учет по беременности и принимающая необходимую терапию, может родить здорового ребенка.
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"Важно регулярно проходить тестирование на наличие ВИЧ-инфекции, а особенно парам, планирующим беременность. Если у женщины положительный ВИЧ-статус, то при приеме терапии, соблюдении всех рекомендаций врачей нашего Центра, она может стать мамой здорового ребенка. Всего с начала года в регионе от родителей с ВИЧ родилось 344 здоровых ребенка", - сказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин, его слова приводит пресс-служба.
Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку самым важным является первый этап – прием антиретровирусной терапии во время беременности. Совместно со службой акушерства и гинекологии в регионе успешно реализуются программы перинатальной профилактики.
На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет - до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно.
По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр СПИД.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Александр Пронинноворожденные
 
 
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