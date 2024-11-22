https://ria.ru/20241122/podmoskove-1985240663.html

Более 300 здоровых детей родилось от родителей с ВИЧ в Подмосковье

Более 300 здоровых детей родилось от родителей с ВИЧ в Подмосковье - РИА Новости, 22.11.2024

Более 300 здоровых детей родилось от родителей с ВИЧ в Подмосковье

В Подмосковье от родителей с ВИЧ родилось 344 здоровых ребенка с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:57

2024-11-22T16:57

2024-11-22T16:57

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Подмосковье от родителей с ВИЧ родилось 344 здоровых ребенка с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Женщина, которая имеет положительный ВИЧ-статус, своевременно вставшая на учет по беременности и принимающая необходимую терапию, может родить здорового ребенка. "Важно регулярно проходить тестирование на наличие ВИЧ-инфекции, а особенно парам, планирующим беременность. Если у женщины положительный ВИЧ-статус, то при приеме терапии, соблюдении всех рекомендаций врачей нашего Центра, она может стать мамой здорового ребенка. Всего с начала года в регионе от родителей с ВИЧ родилось 344 здоровых ребенка", - сказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин, его слова приводит пресс-служба. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку самым важным является первый этап – прием антиретровирусной терапии во время беременности. Совместно со службой акушерства и гинекологии в регионе успешно реализуются программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет - до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно. По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр СПИД.

https://ria.ru/20241122/semi-1985218134.html

https://ria.ru/20241122/podmoskove-1985232114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), александр пронин, новорожденные