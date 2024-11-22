https://ria.ru/20241122/podmoskove-1985232114.html

Психологические клубы начали работать в библиотеках Подмосковья

Психологические клубы начали работать в библиотеках Подмосковья - РИА Новости, 22.11.2024

Психологические клубы начали работать в библиотеках Подмосковья

В библиотеках Подмосковья начали проводить занятия психологических клубов и кружков по изучению психологии, а также занятия с психологом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:18

2024-11-22T16:18

2024-11-22T16:19

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В библиотеках Подмосковья начали проводить занятия психологических клубов и кружков по изучению психологии, а также занятия с психологом, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В подмосковных библиотеках на постоянной основе работают 15 психологических клубов. Там проходят психологические беседы, тренинги, мастер-классы, лекции, ведется психологическое сопровождение. Занятия в клубах проводятся регулярно, в некоторых библиотеках они включены в системное расписание. Есть платные и бесплатные кружки. В Центральной городской библиотеке имени Ф.И. Тютчева города Балашиха проходят занятия по арт-терапии в клубе "Золотой возраст", а в центральной библиотеке имени А. Белого города Балашиха работает психологический клуб для участников "Активного долголетия". В Домодедово в Центральной библиотеке имени А. Ахматовой работает клуб, цель которого психологическая поддержка родителей приемных детей. Занятия проводят специалисты благотворительного фонда содействия семейному устройству "Найди семью". В центральной городской библиотеке города Клин клуб "Осознание" объединяет людей, желающих с помощью изучения психологии получить возможность выйти на новый уровень понимания своего внутреннего мира и окружающих людей, лучше осознавать взаимозависимость личности и социума, научиться более эффективному общению. В клубе проходят групповые занятия. Помимо психологических клубов, в 17 библиотеках Подмосковья проводятся занятия с психологами в формах личных встреч, групповых занятий, семейных консультаций по направлениям психодиагностика, профориентация, семейное консультирование. Занятия проходят как бесплатно, так и на платной основе.

https://ria.ru/20241122/semi-1985218134.html

https://ria.ru/20241121/privivki-1985059938.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), балашиха, клин, психолог