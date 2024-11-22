https://ria.ru/20241122/podderzhka-1985239172.html

Шапша поручил проработать инициативы по поддержке семейных предприятий

Шапша поручил проработать инициативы по поддержке семейных предприятий - РИА Новости, 22.11.2024

Шапша поручил проработать инициативы по поддержке семейных предприятий

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил проработать инициативы по поддержке семейных предприятий, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:52

2024-11-22T16:52

2024-11-22T17:12

калужская область

владислав шапша

предприниматели

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КАЛУГА, 22 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил проработать инициативы по поддержке семейных предприятий, сообщает правительство региона. Сообщается, что в пятницу губернатор Владислав Шапша встретился с представителями бизнес-сообщества. "Тема сегодняшней встречи вписана в контекст Года семьи – семейное предпринимательство. Такая форма ведения бизнеса является не только важным ресурсом благополучия и укрепления семьи, но и значимой социально-экономической точкой роста региональной экономики - об этом и шла речь", - говорится в сообщении областного правительства. Участники встречи из числа владельцев семейных предприятий инициировали введение в региональное законодательство понятия "семейное предприятие". На примере одной из таких организаций, работающей в индустрии туризма Сухиничского района, обсудили возможности использования информационных ресурсов администраций муниципальных образований области для увеличения турпотока внутри региона. "Министерство культуры и туризма области обязательно нужно создать единую интерактивную карту всех наших туристических объектов. Кроме этого мы готовы использовать все партнерские связи, все возможности, которые у нас есть, для продвижения туристических объектов. Давайте будем это делать вместе", - ­ сказал Владислав Шапша. Еще одной формой поддержки семейных предприятий, по мнению главы региона, станет организация туров для всех заинтересованных организаций, имеющих возможности для продвижения объектов туризма. В своем Telegram-канале Владислав Шапша отметил, что поддерживает также инициативу закрепить в региональном законодательстве понятие "семейное предприятие". "У нас много семейных компаний в разных отраслях. Подобный законодательный опыт есть в стране. Это сделает господдержку адресной. Считаю, что нужно детально проработать вопрос: определить четкие критерии", - подчеркнул глава Калужской области.

https://ria.ru/20241122/gubernator-1985147496.html

https://ria.ru/20241031/tovarooborot-1981187308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав шапша, предприниматели