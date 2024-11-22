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Шапша поручил проработать инициативы по поддержке семейных предприятий - РИА Новости, 22.11.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:52 22.11.2024 (обновлено: 17:12 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/podderzhka-1985239172.html
Шапша поручил проработать инициативы по поддержке семейных предприятий
Шапша поручил проработать инициативы по поддержке семейных предприятий - РИА Новости, 22.11.2024
Шапша поручил проработать инициативы по поддержке семейных предприятий
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил проработать инициативы по поддержке семейных предприятий, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:52
2024-11-22T17:12
калужская область
владислав шапша
предприниматели
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КАЛУГА, 22 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил проработать инициативы по поддержке семейных предприятий, сообщает правительство региона. Сообщается, что в пятницу губернатор Владислав Шапша встретился с представителями бизнес-сообщества. "Тема сегодняшней встречи вписана в контекст Года семьи – семейное предпринимательство. Такая форма ведения бизнеса является не только важным ресурсом благополучия и укрепления семьи, но и значимой социально-экономической точкой роста региональной экономики - об этом и шла речь", - говорится в сообщении областного правительства. Участники встречи из числа владельцев семейных предприятий инициировали введение в региональное законодательство понятия "семейное предприятие". На примере одной из таких организаций, работающей в индустрии туризма Сухиничского района, обсудили возможности использования информационных ресурсов администраций муниципальных образований области для увеличения турпотока внутри региона. "Министерство культуры и туризма области обязательно нужно создать единую интерактивную карту всех наших туристических объектов. Кроме этого мы готовы использовать все партнерские связи, все возможности, которые у нас есть, для продвижения туристических объектов. Давайте будем это делать вместе", - ­ сказал Владислав Шапша. Еще одной формой поддержки семейных предприятий, по мнению главы региона, станет организация туров для всех заинтересованных организаций, имеющих возможности для продвижения объектов туризма. В своем Telegram-канале Владислав Шапша отметил, что поддерживает также инициативу закрепить в региональном законодательстве понятие "семейное предприятие". "У нас много семейных компаний в разных отраслях. Подобный законодательный опыт есть в стране. Это сделает господдержку адресной. Считаю, что нужно детально проработать вопрос: определить четкие критерии", - подчеркнул глава Калужской области.
https://ria.ru/20241122/gubernator-1985147496.html
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владислав шапша, предприниматели
Калужская область, Владислав Шапша, Предприниматели
Шапша поручил проработать инициативы по поддержке семейных предприятий

Губернатор Калужской области поручил проработать поддержку семейных предприятий

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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КАЛУГА, 22 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил проработать инициативы по поддержке семейных предприятий, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в пятницу губернатор Владислав Шапша встретился с представителями бизнес-сообщества.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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Вчера, 11:10
"Тема сегодняшней встречи вписана в контекст Года семьи – семейное предпринимательство. Такая форма ведения бизнеса является не только важным ресурсом благополучия и укрепления семьи, но и значимой социально-экономической точкой роста региональной экономики - об этом и шла речь", - говорится в сообщении областного правительства.
Участники встречи из числа владельцев семейных предприятий инициировали введение в региональное законодательство понятия "семейное предприятие". На примере одной из таких организаций, работающей в индустрии туризма Сухиничского района, обсудили возможности использования информационных ресурсов администраций муниципальных образований области для увеличения турпотока внутри региона.
"Министерство культуры и туризма области обязательно нужно создать единую интерактивную карту всех наших туристических объектов. Кроме этого мы готовы использовать все партнерские связи, все возможности, которые у нас есть, для продвижения туристических объектов. Давайте будем это делать вместе", - ­ сказал Владислав Шапша.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Еще одной формой поддержки семейных предприятий, по мнению главы региона, станет организация туров для всех заинтересованных организаций, имеющих возможности для продвижения объектов туризма.
В своем Telegram-канале Владислав Шапша отметил, что поддерживает также инициативу закрепить в региональном законодательстве понятие "семейное предприятие".
"У нас много семейных компаний в разных отраслях. Подобный законодательный опыт есть в стране. Это сделает господдержку адресной. Считаю, что нужно детально проработать вопрос: определить четкие критерии", - подчеркнул глава Калужской области.
 
Калужская областьВладислав ШапшаПредприниматели
 
 
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