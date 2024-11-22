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Для вывезенных с Украины жителей Курской области подготовили гумпомощь - РИА Новости, 22.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:41 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/plen-1985250082.html
Для вывезенных с Украины жителей Курской области подготовили гумпомощь
Для вывезенных с Украины жителей Курской области подготовили гумпомощь - РИА Новости, 22.11.2024
Для вывезенных с Украины жителей Курской области подготовили гумпомощь
Вывезенные с Украины 46 жителей Курской области направляются в сторону белорусско-российской границы, в РФ им подготовлена первичная гуманитарная помощь,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T17:41
2024-11-22T17:41
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
татьяна москалькова
российский красный крест
международный комитет красного креста (мккк)
общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вывезенные с Украины 46 жителей Курской области направляются в сторону белорусско-российской границы, в РФ им подготовлена первичная гуманитарная помощь, сообщил глава Российского Красного Креста Павел Савчук в своём Telegram-канале.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 46 жителей Курской области, вывезенных в августе украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион."Прямо сейчас 46 жителей Курской области возвращаются в Россию с территории Украины… Они направляются в сторону белорусско-российской границы и скоро будут дома. Для всех подготовлена первичная гуманитарная помощь, наши психологи и специалист Службы воссоединения семейных связей окажут необходимую поддержку", - написал Савчук.Он отметил, что РКК разыскивал этих жителей по заявкам родственников с начала чрезвычайной ситуации в Курской области."Я благодарю уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову, органы власти, Международный Комитет Красного Креста, Украинский Красный Крест и всех, кто причастен к этой гуманитарной операции", - заключил Савчук.
https://ria.ru/20240914/plennye-1972686056.html
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курская область, россия, украина, татьяна москалькова, российский красный крест, международный комитет красного креста (мккк), общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Российский Красный Крест, Международный комитет Красного Креста (МККК), Общество
Для вывезенных с Украины жителей Курской области подготовили гумпомощь

Вывезенных с Украины жители Курской области РКК разыскал по заявкам родных

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramВ Россию из Украины в результате переговорного процесса с украинской стороной вернулись 46 жителей Курской области
В Россию из Украины в результате переговорного процесса с украинской стороной вернулись 46 жителей Курской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
В Россию из Украины в результате переговорного процесса с украинской стороной вернулись 46 жителей Курской области
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вывезенные с Украины 46 жителей Курской области направляются в сторону белорусско-российской границы, в РФ им подготовлена первичная гуманитарная помощь, сообщил глава Российского Красного Креста Павел Савчук в своём Telegram-канале.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 46 жителей Курской области, вывезенных в августе украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион.
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"Прямо сейчас 46 жителей Курской области возвращаются в Россию с территории Украины… Они направляются в сторону белорусско-российской границы и скоро будут дома. Для всех подготовлена первичная гуманитарная помощь, наши психологи и специалист Службы воссоединения семейных связей окажут необходимую поддержку", - написал Савчук.
Он отметил, что РКК разыскивал этих жителей по заявкам родственников с начала чрезвычайной ситуации в Курской области.
"Я благодарю уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову, органы власти, Международный Комитет Красного Креста, Украинский Красный Крест и всех, кто причастен к этой гуманитарной операции", - заключил Савчук.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаРоссийский Красный КрестМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Общество
 
 
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