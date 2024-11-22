Для вывезенных с Украины жителей Курской области подготовили гумпомощь
Вывезенных с Украины жители Курской области РКК разыскал по заявкам родных
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramВ Россию из Украины в результате переговорного процесса с украинской стороной вернулись 46 жителей Курской области
В Россию из Украины в результате переговорного процесса с украинской стороной вернулись 46 жителей Курской области
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вывезенные с Украины 46 жителей Курской области направляются в сторону белорусско-российской границы, в РФ им подготовлена первичная гуманитарная помощь, сообщил глава Российского Красного Креста Павел Савчук в своём Telegram-канале.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 46 жителей Курской области, вывезенных в августе украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион.
"Прямо сейчас 46 жителей Курской области возвращаются в Россию с территории Украины… Они направляются в сторону белорусско-российской границы и скоро будут дома. Для всех подготовлена первичная гуманитарная помощь, наши психологи и специалист Службы воссоединения семейных связей окажут необходимую поддержку", - написал Савчук.
Он отметил, что РКК разыскивал этих жителей по заявкам родственников с начала чрезвычайной ситуации в Курской области.
"Я благодарю уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову, органы власти, Международный Комитет Красного Креста, Украинский Красный Крест и всех, кто причастен к этой гуманитарной операции", - заключил Савчук.