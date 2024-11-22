https://ria.ru/20241122/plen-1985250082.html

Для вывезенных с Украины жителей Курской области подготовили гумпомощь

Для вывезенных с Украины жителей Курской области подготовили гумпомощь - РИА Новости, 22.11.2024

Для вывезенных с Украины жителей Курской области подготовили гумпомощь

Вывезенные с Украины 46 жителей Курской области направляются в сторону белорусско-российской границы, в РФ им подготовлена первичная гуманитарная помощь,... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T17:41

2024-11-22T17:41

2024-11-22T17:41

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

татьяна москалькова

российский красный крест

международный комитет красного креста (мккк)

общество

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вывезенные с Украины 46 жителей Курской области направляются в сторону белорусско-российской границы, в РФ им подготовлена первичная гуманитарная помощь, сообщил глава Российского Красного Креста Павел Савчук в своём Telegram-канале.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 46 жителей Курской области, вывезенных в августе украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион."Прямо сейчас 46 жителей Курской области возвращаются в Россию с территории Украины… Они направляются в сторону белорусско-российской границы и скоро будут дома. Для всех подготовлена первичная гуманитарная помощь, наши психологи и специалист Службы воссоединения семейных связей окажут необходимую поддержку", - написал Савчук.Он отметил, что РКК разыскивал этих жителей по заявкам родственников с начала чрезвычайной ситуации в Курской области."Я благодарю уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову, органы власти, Международный Комитет Красного Креста, Украинский Красный Крест и всех, кто причастен к этой гуманитарной операции", - заключил Савчук.

https://ria.ru/20240914/plennye-1972686056.html

https://ria.ru/20241112/spetsoperatsiya-1983218150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, украина, татьяна москалькова, российский красный крест, международный комитет красного креста (мккк), общество