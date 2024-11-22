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Песков рассказал о работе по восстановлению новых регионов - РИА Новости, 22.11.2024
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23:05 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/peskov-1985295946.html
Песков рассказал о работе по восстановлению новых регионов
Песков рассказал о работе по восстановлению новых регионов - РИА Новости, 22.11.2024
Песков рассказал о работе по восстановлению новых регионов
Для восстановления новых регионов проводится титаническая работа, одновременно ремонтируются десятки тысяч разных объектов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T23:05
2024-11-22T23:05
россия
дмитрий песков
марат хуснуллин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Для восстановления новых регионов проводится титаническая работа, одновременно ремонтируются десятки тысяч разных объектов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это программа восстановления регионов. Ее курирует в правительстве вице-премьер Марат Хуснуллин, делается титаническая работа. Под реконструкцией, под ремонтом находятся одновременно десятки тысяч разных объектов - укладываются дороги, проводится ремонт домов, которые пострадали в ходе боевых действий", - сказал Песков. Он добавил, что украинские военные, отступая, очень часто обстреливают и разрушают свою собственную инфраструктуру. "Все это в рамках программы по восстановлению новых регионов чинится, приводится в порядок. Существует система кураторства регионами. Все относятся к этому с душой, и делается огромная титаническая работа", - заключил Песков.
https://ria.ru/20241121/mishustin-1985057027.html
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россия, дмитрий песков, марат хуснуллин, общество
Россия, Дмитрий Песков, Марат Хуснуллин, Общество
Песков рассказал о работе по восстановлению новых регионов

Песков: для восстановления новых регионов проводится титаническая работа

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Для восстановления новых регионов проводится титаническая работа, одновременно ремонтируются десятки тысяч разных объектов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это программа восстановления регионов. Ее курирует в правительстве вице-премьер Марат Хуснуллин, делается титаническая работа. Под реконструкцией, под ремонтом находятся одновременно десятки тысяч разных объектов - укладываются дороги, проводится ремонт домов, которые пострадали в ходе боевых действий", - сказал Песков.
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Он добавил, что украинские военные, отступая, очень часто обстреливают и разрушают свою собственную инфраструктуру.
"Все это в рамках программы по восстановлению новых регионов чинится, приводится в порядок. Существует система кураторства регионами. Все относятся к этому с душой, и делается огромная титаническая работа", - заключил Песков.
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