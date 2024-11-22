https://ria.ru/20241122/peskov-1985191173.html

Песков рассказал об основном посыле заявления Путина

Песков рассказал об основном посыле заявления Путина - РИА Новости, 22.11.2024

Песков рассказал об основном посыле заявления Путина

Основной посыл заявления президента РФ Владимира Путина в том, что безрассудные решения Запада по поставкам ракет на Украину не могут остаться без ответа,... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:43

2024-11-22T13:43

2024-11-22T14:06

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

безопасность

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Основной посыл заявления президента РФ Владимира Путина в том, что безрассудные решения Запада по поставкам ракет на Украину не могут остаться без ответа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник"."Главный месседж - это то, что безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину и впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. Представители СМИ, в частности, спросили пресс-секретаря российского государства, какой главный сигнал вчерашнего послания Путина западным лидерам.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html

россия

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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", безопасность