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Песков рассказал об основном посыле заявления Путина - РИА Новости, 22.11.2024
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13:43 22.11.2024 (обновлено: 14:06 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/peskov-1985191173.html
Песков рассказал об основном посыле заявления Путина
Песков рассказал об основном посыле заявления Путина - РИА Новости, 22.11.2024
Песков рассказал об основном посыле заявления Путина
Основной посыл заявления президента РФ Владимира Путина в том, что безрассудные решения Запада по поставкам ракет на Украину не могут остаться без ответа,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:43
2024-11-22T14:06
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
безопасность
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Основной посыл заявления президента РФ Владимира Путина в том, что безрассудные решения Запада по поставкам ракет на Украину не могут остаться без ответа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник"."Главный месседж - это то, что безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину и впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. Представители СМИ, в частности, спросили пресс-секретаря российского государства, какой главный сигнал вчерашнего послания Путина западным лидерам.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", безопасность
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", Безопасность
Песков рассказал об основном посыле заявления Путина

Песков: безрассудные решения Запада по ракетам не останутся без ответа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Основной посыл заявления президента РФ Владимира Путина в том, что безрассудные решения Запада по поставкам ракет на Украину не могут остаться без ответа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник".
"Главный месседж - это то, что безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину и впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Представители СМИ, в частности, спросили пресс-секретаря российского государства, какой главный сигнал вчерашнего послания Путина западным лидерам.
Применение новейшей ракеты Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Удар "Орешником"
Вчера, 09:54
 
РоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"Безопасность
 
 
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