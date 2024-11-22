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В Кремле не подтвердили контакты с США после испытаний "Орешника" - РИА Новости, 22.11.2024
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13:20 22.11.2024 (обновлено: 13:39 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/peskov-1985185302.html
В Кремле не подтвердили контакты с США после испытаний "Орешника"
В Кремле не подтвердили контакты с США после испытаний "Орешника" - РИА Новости, 22.11.2024
В Кремле не подтвердили контакты с США после испытаний "Орешника"
Контактов с действующей администрацией президента США Джо Байдена после испытаний "Орешника" не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:20
2024-11-22T13:39
россия
сша
вашингтон (штат)
дмитрий песков
джо байден
владимир путин
в мире
ракета "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Контактов с действующей администрацией президента США Джо Байдена после испытаний "Орешника" не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Каких-либо контактов с действующей администрацией не было (после испытаний ракет "Орешник" - ред.). С другой стороны, вчерашнее заявление было весьма и весьма исчерпывающим, понятным, логичным. Поэтому мы не сомневаемся, что в действующей администрации в Вашингтоне имели возможность ознакомиться с этим заявлением и понять его", - сказал Песков журналистам В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
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россия
сша
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россия, сша, вашингтон (штат), дмитрий песков, джо байден, владимир путин, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, США, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Джо Байден, Владимир Путин, В мире, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
В Кремле не подтвердили контакты с США после испытаний "Орешника"

Песков не подтвердил контакты с США после испытаний "Орешника"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Контактов с действующей администрацией президента США Джо Байдена после испытаний "Орешника" не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Каких-либо контактов с действующей администрацией не было (после испытаний ракет "Орешник" - ред.). С другой стороны, вчерашнее заявление было весьма и весьма исчерпывающим, понятным, логичным. Поэтому мы не сомневаемся, что в действующей администрации в Вашингтоне имели возможность ознакомиться с этим заявлением и понять его", - сказал Песков журналистам
Применение новейшей ракеты Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Удар "Орешником"
Вчера, 09:54
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Слово "Орешнику": Путин больше ничего говорить не будет
Вчера, 00:53
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Дмитрий ПесковДжо БайденВладимир ПутинВ миреРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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