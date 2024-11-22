https://ria.ru/20241122/peskov-1985185302.html
В Кремле не подтвердили контакты с США после испытаний "Орешника"
В Кремле не подтвердили контакты с США после испытаний "Орешника" - РИА Новости, 22.11.2024
В Кремле не подтвердили контакты с США после испытаний "Орешника"
Контактов с действующей администрацией президента США Джо Байдена после испытаний "Орешника" не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:20
2024-11-22T13:20
2024-11-22T13:39
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Контактов с действующей администрацией президента США Джо Байдена после испытаний "Орешника" не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Каких-либо контактов с действующей администрацией не было (после испытаний ракет "Орешник" - ред.). С другой стороны, вчерашнее заявление было весьма и весьма исчерпывающим, понятным, логичным. Поэтому мы не сомневаемся, что в действующей администрации в Вашингтоне имели возможность ознакомиться с этим заявлением и понять его", - сказал Песков журналистам В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
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россия, сша, вашингтон (штат), дмитрий песков, джо байден, владимир путин, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, США, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Джо Байден, Владимир Путин, В мире, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
В Кремле не подтвердили контакты с США после испытаний "Орешника"
Песков не подтвердил контакты с США после испытаний "Орешника"