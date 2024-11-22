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В Кремле назвали решения МУС ничтожными - РИА Новости, 22.11.2024
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13:15 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/peskov-1985183371.html
В Кремле назвали решения МУС ничтожными
В Кремле назвали решения МУС ничтожными - РИА Новости, 22.11.2024
В Кремле назвали решения МУС ничтожными
Решения МУС для Российской Федерации являются ничтожными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:15
2024-11-22T13:15
в мире
израиль
россия
палестина
дмитрий песков
биньямин нетаньяху
йоав галант
международный уголовный суд
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решения МУС для Российской Федерации являются ничтожными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг МУС выдал ордера на арест премьер Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. "Не видим смысла это каким-то образом комментировать, потому что для нас эти решения ничтожны", - сказал Песков. В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241122/kanada-1985103633.html
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в мире, израиль, россия, палестина, дмитрий песков, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Дмитрий Песков, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Международный уголовный суд, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Кремле назвали решения МУС ничтожными

Песков: решения МУС для России ничтожны

© РИА Новости / Максим БлиновВид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Вид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решения МУС для Российской Федерации являются ничтожными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг МУС выдал ордера на арест премьер Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
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"Не видим смысла это каким-то образом комментировать, потому что для нас эти решения ничтожны", - сказал Песков.
В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРоссияПалестинаДмитрий ПесковБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантМеждународный уголовный судХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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