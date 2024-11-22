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Удар "Орешником" показал, как Россия может ответить Западу, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2024
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13:12 22.11.2024 (обновлено: 14:14 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/peskov-1985181885.html
Удар "Орешником" показал, как Россия может ответить Западу, заявил Песков
Удар "Орешником" показал, как Россия может ответить Западу, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2024
Удар "Орешником" показал, как Россия может ответить Западу, заявил Песков
Россия, запустив баллистическую ракету "Орешник", четко продемонстрировала свои возможности для ответа на действия Запада, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:12
2024-11-22T14:14
россия
дмитрий песков
первый запуск ракеты "орешник"
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия, запустив баллистическую ракету "Орешник", четко продемонстрировала свои возможности для ответа на действия Запада, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Контуры дальнейших ответных действий в случае, если наши озабоченности не будут приняты во внимание, вполне тоже однозначно очерчены", — добавил представитель Кремля.Основной посыл заявления Владимира Путина заключается в том, что безрассудные решения Запада по поставкам ракет на Украину и удары по российской территории не могут остаться без ответа, подчеркнул Песков.Он уточнил, что Москва после испытаний не контактировала с администрацией президента США Джо Байдена, но перед запуском было отправлено автоматическое предупреждение, так как "Орешник" — баллистическая ракета.Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985099368.html
https://ria.ru/20241122/khinkl-1985162711.html
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россия, дмитрий песков, первый запуск ракеты "орешник", владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Первый запуск ракеты "Орешник", Владимир Путин
Удар "Орешником" показал, как Россия может ответить Западу, заявил Песков

Песков: удар "Орешником" показал Западу возможности России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия, запустив баллистическую ракету "Орешник", четко продемонстрировала свои возможности для ответа на действия Запада, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Контуры дальнейших ответных действий в случае, если наши озабоченности не будут приняты во внимание, вполне тоже однозначно очерчены", — добавил представитель Кремля.
Обращение Путина по ситуации применения западных дальнобойных ракет по территории России - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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Основной посыл заявления Владимира Путина заключается в том, что безрассудные решения Запада по поставкам ракет на Украину и удары по российской территории не могут остаться без ответа, подчеркнул Песков.
Он уточнил, что Москва после испытаний не контактировала с администрацией президента США Джо Байдена, но перед запуском было отправлено автоматическое предупреждение, так как "Орешник" — баллистическая ракета.
Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
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