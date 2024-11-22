Удар "Орешником" показал, как Россия может ответить Западу, заявил Песков
Песков: удар "Орешником" показал Западу возможности России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия, запустив баллистическую ракету "Орешник", четко продемонстрировала свои возможности для ответа на действия Запада, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Контуры дальнейших ответных действий в случае, если наши озабоченности не будут приняты во внимание, вполне тоже однозначно очерчены", — добавил представитель Кремля.
Основной посыл заявления Владимира Путина заключается в том, что безрассудные решения Запада по поставкам ракет на Украину и удары по российской территории не могут остаться без ответа, подчеркнул Песков.
Он уточнил, что Москва после испытаний не контактировала с администрацией президента США Джо Байдена, но перед запуском было отправлено автоматическое предупреждение, так как "Орешник" — баллистическая ракета.
Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.