https://ria.ru/20241122/pensiya-1985108418.html

Названы обязательные условия для выхода на пенсию в 2025 году

Названы обязательные условия для выхода на пенсию в 2025 году - РИА Новости, 22.11.2024

Названы обязательные условия для выхода на пенсию в 2025 году

Для выхода на пенсию по возрасту в 2025 году нужно выполнить ряд условий, возникших в рамках пенсионной реформы, рассказал агентству "Прайм" декан факультета... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T02:17

2024-11-22T02:17

2024-11-22T02:25

общество

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

пенсия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Для выхода на пенсию по возрасту в 2025 году нужно выполнить ряд условий, возникших в рамках пенсионной реформы, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.В течение 10 лет до 2028 года возраст выхода на пенсию вырастет с 55 лет для женщин и 60 для мужчин до 60 и 65 лет соответственно. Помимо этого, необходимо соблюсти ряд требований. Первое — накопить минимальную величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). В 2025 году понадобится 30 ИПК. При этом за год беспрерывной работы можно получить максимум 10 ИПК.Второе условие — не менее 15 лет страхового стажа. Его начисляют не только за официальное трудоустройство, но и за военную службу, декретный отпуск и т.п. Выйти на пенсию досрочно можно за работу в сложных или вредных условиях, а также за длительный трудовой стаж. Льготы положены и многодетным матерям. Но и в этом случае накопление ИПК обязательно."Узнать, имеете ли вы право выйти на пенсию в 2025 году, а также рассчитать предполагаемый размер выплат, можно на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда России", — подытожил Виноградов.

https://ria.ru/20241020/pensiya-1978934382.html

https://ria.ru/20241024/pensiya-1979699096.html

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общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсия, пенсионеры, пенсии