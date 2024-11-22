Рейтинг@Mail.ru
Названы обязательные условия для выхода на пенсию в 2025 году - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 22.11.2024 (обновлено: 02:25 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/pensiya-1985108418.html
Названы обязательные условия для выхода на пенсию в 2025 году
Названы обязательные условия для выхода на пенсию в 2025 году - РИА Новости, 22.11.2024
Названы обязательные условия для выхода на пенсию в 2025 году
Для выхода на пенсию по возрасту в 2025 году нужно выполнить ряд условий, возникших в рамках пенсионной реформы, рассказал агентству "Прайм" декан факультета... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T02:17
2024-11-22T02:25
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
пенсия
пенсионеры
пенсии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727175419_0:101:3078:1833_1920x0_80_0_0_1bcafae6ba8614b1143a2001902ce5c3.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Для выхода на пенсию по возрасту в 2025 году нужно выполнить ряд условий, возникших в рамках пенсионной реформы, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.В течение 10 лет до 2028 года возраст выхода на пенсию вырастет с 55 лет для женщин и 60 для мужчин до 60 и 65 лет соответственно. Помимо этого, необходимо соблюсти ряд требований. Первое — накопить минимальную величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). В 2025 году понадобится 30 ИПК. При этом за год беспрерывной работы можно получить максимум 10 ИПК.Второе условие — не менее 15 лет страхового стажа. Его начисляют не только за официальное трудоустройство, но и за военную службу, декретный отпуск и т.п. Выйти на пенсию досрочно можно за работу в сложных или вредных условиях, а также за длительный трудовой стаж. Льготы положены и многодетным матерям. Но и в этом случае накопление ИПК обязательно."Узнать, имеете ли вы право выйти на пенсию в 2025 году, а также рассчитать предполагаемый размер выплат, можно на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда России", — подытожил Виноградов.
https://ria.ru/20241020/pensiya-1978934382.html
https://ria.ru/20241024/pensiya-1979699096.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727175419_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_b6150bfae0136c4cf580cf3a4421cf5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсия, пенсионеры, пенсии
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
Названы обязательные условия для выхода на пенсию в 2025 году

Декан Виноградов: для выхода на пенсию в 2025 году нужно иметь не менее 30 ИПК

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПожилые женщины сидят на скамейке
Пожилые женщины сидят на скамейке - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пожилые женщины сидят на скамейке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Для выхода на пенсию по возрасту в 2025 году нужно выполнить ряд условий, возникших в рамках пенсионной реформы, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
В течение 10 лет до 2028 года возраст выхода на пенсию вырастет с 55 лет для женщин и 60 для мужчин до 60 и 65 лет соответственно. Помимо этого, необходимо соблюсти ряд требований. Первое — накопить минимальную величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). В 2025 году понадобится 30 ИПК. При этом за год беспрерывной работы можно получить максимум 10 ИПК.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Экономист раскрыл подоплеку нового правила индексации пенсий
20 октября, 02:17
Второе условие — не менее 15 лет страхового стажа. Его начисляют не только за официальное трудоустройство, но и за военную службу, декретный отпуск и т.п. Выйти на пенсию досрочно можно за работу в сложных или вредных условиях, а также за длительный трудовой стаж. Льготы положены и многодетным матерям. Но и в этом случае накопление ИПК обязательно.
"Узнать, имеете ли вы право выйти на пенсию в 2025 году, а также рассчитать предполагаемый размер выплат, можно на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда России", — подытожил Виноградов.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Эксперт рассказал, кому и на сколько повысят пенсию в 2025 году
24 октября, 02:10
 
ОбществоВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)ПенсияПенсионерыПенсии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала