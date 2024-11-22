https://ria.ru/20241122/pensiya-1985108418.html
Названы обязательные условия для выхода на пенсию в 2025 году
Названы обязательные условия для выхода на пенсию в 2025 году - РИА Новости, 22.11.2024
Названы обязательные условия для выхода на пенсию в 2025 году
Для выхода на пенсию по возрасту в 2025 году нужно выполнить ряд условий, возникших в рамках пенсионной реформы, рассказал агентству "Прайм" декан факультета... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T02:17
2024-11-22T02:17
2024-11-22T02:25
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
пенсия
пенсионеры
пенсии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727175419_0:101:3078:1833_1920x0_80_0_0_1bcafae6ba8614b1143a2001902ce5c3.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Для выхода на пенсию по возрасту в 2025 году нужно выполнить ряд условий, возникших в рамках пенсионной реформы, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.В течение 10 лет до 2028 года возраст выхода на пенсию вырастет с 55 лет для женщин и 60 для мужчин до 60 и 65 лет соответственно. Помимо этого, необходимо соблюсти ряд требований. Первое — накопить минимальную величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). В 2025 году понадобится 30 ИПК. При этом за год беспрерывной работы можно получить максимум 10 ИПК.Второе условие — не менее 15 лет страхового стажа. Его начисляют не только за официальное трудоустройство, но и за военную службу, декретный отпуск и т.п. Выйти на пенсию досрочно можно за работу в сложных или вредных условиях, а также за длительный трудовой стаж. Льготы положены и многодетным матерям. Но и в этом случае накопление ИПК обязательно."Узнать, имеете ли вы право выйти на пенсию в 2025 году, а также рассчитать предполагаемый размер выплат, можно на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда России", — подытожил Виноградов.
https://ria.ru/20241020/pensiya-1978934382.html
https://ria.ru/20241024/pensiya-1979699096.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727175419_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_b6150bfae0136c4cf580cf3a4421cf5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсия, пенсионеры, пенсии
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
Названы обязательные условия для выхода на пенсию в 2025 году
Декан Виноградов: для выхода на пенсию в 2025 году нужно иметь не менее 30 ИПК