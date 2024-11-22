https://ria.ru/20241122/pensioner-1985158832.html

В Тамбовской области пенсионер погиб из-за падения на него дерева

В Тамбовской области пенсионер погиб из-за падения на него дерева - РИА Новости, 22.11.2024

В Тамбовской области пенсионер погиб из-за падения на него дерева

Доследственную проверку начали по факту гибели пенсионера из-за падения на него фрагмента дерева на улице Котовского в городе Котовск Тамбовской области,... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T12:05

2024-11-22T12:05

2024-11-22T12:10

происшествия

котовск

тамбовская область

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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ТУЛА, 22 ноя – РИА Новости. Доследственную проверку начали по факту гибели пенсионера из-за падения на него фрагмента дерева на улице Котовского в городе Котовск Тамбовской области, сообщила пресс-служба СУСК по региону в своем Telegram-канале. "Сегодня вечером на улице Котовского города Котовска в результате сильного ураганного ветра упавшим фрагментом дерева смертельно травмирован 76-летний мужчина. По данному факту следственными органами СК России по Тамбовской области начата доследственная проверка", - говорится в сообщении. Ранее прокуратура Московской области сообщала об еще одной жертве ухудшения погодных условий в четверг – в Подмосковье во время сильного порыва ветра металлический павильон, используемый как место для курения, упал на девушку 2002 года рождения, в результате чего она скончалась.

https://ria.ru/20241122/sk-1985138862.html

котовск

тамбовская область

московская область (подмосковье)

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происшествия, котовск, тамбовская область, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)