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В Тамбовской области пенсионер погиб из-за падения на него дерева - РИА Новости, 22.11.2024
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12:05 22.11.2024 (обновлено: 12:10 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/pensioner-1985158832.html
В Тамбовской области пенсионер погиб из-за падения на него дерева
В Тамбовской области пенсионер погиб из-за падения на него дерева - РИА Новости, 22.11.2024
В Тамбовской области пенсионер погиб из-за падения на него дерева
Доследственную проверку начали по факту гибели пенсионера из-за падения на него фрагмента дерева на улице Котовского в городе Котовск Тамбовской области,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T12:05
2024-11-22T12:10
происшествия
котовск
тамбовская область
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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ТУЛА, 22 ноя – РИА Новости. Доследственную проверку начали по факту гибели пенсионера из-за падения на него фрагмента дерева на улице Котовского в городе Котовск Тамбовской области, сообщила пресс-служба СУСК по региону в своем Telegram-канале. "Сегодня вечером на улице Котовского города Котовска в результате сильного ураганного ветра упавшим фрагментом дерева смертельно травмирован 76-летний мужчина. По данному факту следственными органами СК России по Тамбовской области начата доследственная проверка", - говорится в сообщении. Ранее прокуратура Московской области сообщала об еще одной жертве ухудшения погодных условий в четверг – в Подмосковье во время сильного порыва ветра металлический павильон, используемый как место для курения, упал на девушку 2002 года рождения, в результате чего она скончалась.
https://ria.ru/20241122/sk-1985138862.html
котовск
тамбовская область
московская область (подмосковье)
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происшествия, котовск, тамбовская область, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Котовск, Тамбовская область, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Тамбовской области пенсионер погиб из-за падения на него дерева

В Тамбовской области пенсионер погиб из-за падения на него фрагмента дерева

© Фото : СУ СК России по Тамбовской области/TelegramМесто падения дерева на улице Котовского в городе Котовск Тамбовской области. 22 ноября 2024
Место падения дерева на улице Котовского в городе Котовск Тамбовской области. 22 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : СУ СК России по Тамбовской области/Telegram
Место падения дерева на улице Котовского в городе Котовск Тамбовской области. 22 ноября 2024
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ТУЛА, 22 ноя – РИА Новости. Доследственную проверку начали по факту гибели пенсионера из-за падения на него фрагмента дерева на улице Котовского в городе Котовск Тамбовской области, сообщила пресс-служба СУСК по региону в своем Telegram-канале.
"Сегодня вечером на улице Котовского города Котовска в результате сильного ураганного ветра упавшим фрагментом дерева смертельно травмирован 76-летний мужчина. По данному факту следственными органами СК России по Тамбовской области начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Ранее прокуратура Московской области сообщала об еще одной жертве ухудшения погодных условий в четверг – в Подмосковье во время сильного порыва ветра металлический павильон, используемый как место для курения, упал на девушку 2002 года рождения, в результате чего она скончалась.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В Подольске после смерти девушки из-за падения павильона возбудили дело
Вчера, 10:29
 
ПроисшествияКотовскТамбовская областьМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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