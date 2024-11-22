https://ria.ru/20241122/patrushev-1985225345.html

Патрушев раскритиковал ситуацию с затягиванием запуска очистных сооружений

Патрушев раскритиковал ситуацию с затягиванием запуска очистных сооружений - РИА Новости, 22.11.2024

Патрушев раскритиковал ситуацию с затягиванием запуска очистных сооружений

Запуск очистных сооружений в Нижегородской области затягивается, а строительство станции аэрации отстает на полгода, это недопустимо, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:55

2024-11-22T15:55

2024-11-22T15:55

общество

жкх

нижегородская область

богородск

россия

дмитрий патрушев

глеб никитин

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Запуск очистных сооружений в Нижегородской области затягивается, а строительство станции аэрации отстает на полгода, это недопустимо, заявили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Патрушев совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным посетил объекты очистных сооружений. "Невыполнение сроков, затягивание запуска таких объектов, как очистные сооружения Богородска, Нижегородская станция аэрации – недопустимо. Сейчас строительство станции отстает от графика на полгода", - приводит пресс-служба слова Патрушева. Отмечается, что очистные сооружения Богородска принимают 99% объема стоков Нижнего Новгорода, а также частично стоки города Бор. Ранее Патрушев поручил Росприроднадзору до конца 2024 года внепланово проверить 55 компаний, эксплуатирующих очистные сооружения в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги", чтобы оценить качество сточных вод,

https://ria.ru/20240920/patrushev-1973877704.html

https://ria.ru/20240705/patrushev-1957733906.html

нижегородская область

богородск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, жкх, нижегородская область, богородск, россия, дмитрий патрушев, глеб никитин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)