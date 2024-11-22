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Патрушев раскритиковал ситуацию с затягиванием запуска очистных сооружений - РИА Новости, 22.11.2024
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15:55 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/patrushev-1985225345.html
Патрушев раскритиковал ситуацию с затягиванием запуска очистных сооружений
Патрушев раскритиковал ситуацию с затягиванием запуска очистных сооружений - РИА Новости, 22.11.2024
Патрушев раскритиковал ситуацию с затягиванием запуска очистных сооружений
Запуск очистных сооружений в Нижегородской области затягивается, а строительство станции аэрации отстает на полгода, это недопустимо, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:55
2024-11-22T15:55
общество
жкх
нижегородская область
богородск
россия
дмитрий патрушев
глеб никитин
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Запуск очистных сооружений в Нижегородской области затягивается, а строительство станции аэрации отстает на полгода, это недопустимо, заявили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Патрушев совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным посетил объекты очистных сооружений. "Невыполнение сроков, затягивание запуска таких объектов, как очистные сооружения Богородска, Нижегородская станция аэрации – недопустимо. Сейчас строительство станции отстает от графика на полгода", - приводит пресс-служба слова Патрушева. Отмечается, что очистные сооружения Богородска принимают 99% объема стоков Нижнего Новгорода, а также частично стоки города Бор. Ранее Патрушев поручил Росприроднадзору до конца 2024 года внепланово проверить 55 компаний, эксплуатирующих очистные сооружения в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги", чтобы оценить качество сточных вод,
https://ria.ru/20240920/patrushev-1973877704.html
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нижегородская область
богородск
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общество, жкх, нижегородская область, богородск, россия, дмитрий патрушев, глеб никитин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Общество, ЖКХ, Нижегородская область, Богородск, Россия, Дмитрий Патрушев, Глеб Никитин, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Патрушев раскритиковал ситуацию с затягиванием запуска очистных сооружений

Патрушев: запуск очистных сооружений в Нижегородской области отстает на полгода

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дмитрий Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Запуск очистных сооружений в Нижегородской области затягивается, а строительство станции аэрации отстает на полгода, это недопустимо, заявили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
Патрушев совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным посетил объекты очистных сооружений.
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"Невыполнение сроков, затягивание запуска таких объектов, как очистные сооружения Богородска, Нижегородская станция аэрации – недопустимо. Сейчас строительство станции отстает от графика на полгода", - приводит пресс-служба слова Патрушева.
Отмечается, что очистные сооружения Богородска принимают 99% объема стоков Нижнего Новгорода, а также частично стоки города Бор.
Ранее Патрушев поручил Росприроднадзору до конца 2024 года внепланово проверить 55 компаний, эксплуатирующих очистные сооружения в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги", чтобы оценить качество сточных вод,
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ОбществоЖКХНижегородская областьБогородскРоссияДмитрий ПатрушевГлеб НикитинФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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