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Паслер: еще больше оренбуржцев смогут получит выплату на капремонт - РИА Новости, 22.11.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
18:03 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/pasler-1985254542.html
Паслер: еще больше оренбуржцев смогут получит выплату на капремонт
Паслер: еще больше оренбуржцев смогут получит выплату на капремонт - РИА Новости, 22.11.2024
Паслер: еще больше оренбуржцев смогут получит выплату на капремонт
Власти Оренбургской области расширили линейку категорий пострадавших, которые могут получить помощь на капремонт и по утрате жилья из регионального бюджета,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:03
2024-11-22T18:03
оренбургская область
денис паслер
социальные выплаты
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Власти Оренбургской области расширили линейку категорий пострадавших, которые могут получить помощь на капремонт и по утрате жилья из регионального бюджета, сообщил глава региона Денис Паслер в своем телеграм-канале."Еще у одной категории пострадавших от паводка и имеющих иное жилье более 18 квадратных метров, будет право на выплаты на капремонт или по утрате жилья. На заседании регионального правительства внесли соответствующие изменения в нормативные акты", – написал губернатор.Выплаты смогут получить оренбуржцы, имеющие право на досрочное пенсионное обеспечение по старости. Это более 30 категорий, которые ушли на пенсию по "горячей сетке"."Этим решением мы поможем еще порядка тысячи семей, пострадавших от паводка", – отметил Паслер.На сегодня выплаты на капремонт и по свидетельствам за утраченное жилье получили более 21 тысячи оренбуржцев на сумму 15,4 миллиарда рублей. Из них 8,04 миллиарда рублей – средства федерального бюджета и 7,37 миллиарда рублей – областного."На капремонт выплатили 11,7 миллиарда рублей. Средства получили почти 19 тысяч человек. Мы закончили выплаты индексации за капремонт по две тысячи рублей за квадратный метр из регионального бюджета для 10485 человек. Однако 1596 оренбуржцев ранее получали выплаты на капремонт из федерального бюджета. Исходя из бюджетных правил, индексировать полученную сумму может только федеральный бюджет. Все необходимые документы, а также списки этих людей готовы. Как только федеральные деньги поступят, выплаты пройдут автоматически", – рассказал глава Оренбуржья.По его словам, выплаты по свидетельствам за утраченное жилье получили почти 2,1 тысячи человек на 3,71 миллиарда рублей. Выдано 4,2 тысячи свидетельств на общую сумму более восьми миллиардов рублей.Паслер добавил, что положительные решения по выплатам на капремонт приняты еще для 1,9 тысячи пострадавших – владельцев иного жилья с долей менее 18 квадратных метров. Данной категории на капремонт выплаты одобрены для 1,3 тысячи граждан на общую сумму более 900 миллионов рублей; выданы 197 свидетельств на приобретение или строительство нового жилья на общую сумму 384 миллиона рублей.
https://ria.ru/20241120/bas-1984854578.html
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денис паслер, социальные выплаты
Оренбургская область, Денис Паслер, Социальные выплаты
Паслер: еще больше оренбуржцев смогут получит выплату на капремонт

Глава региона Паслер заявил что более 30 категорий граждан получат допвыплаты

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Власти Оренбургской области расширили линейку категорий пострадавших, которые могут получить помощь на капремонт и по утрате жилья из регионального бюджета, сообщил глава региона Денис Паслер в своем телеграм-канале.
"Еще у одной категории пострадавших от паводка и имеющих иное жилье более 18 квадратных метров, будет право на выплаты на капремонт или по утрате жилья. На заседании регионального правительства внесли соответствующие изменения в нормативные акты", – написал губернатор.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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Выплаты смогут получить оренбуржцы, имеющие право на досрочное пенсионное обеспечение по старости. Это более 30 категорий, которые ушли на пенсию по "горячей сетке".
"Этим решением мы поможем еще порядка тысячи семей, пострадавших от паводка", – отметил Паслер.
На сегодня выплаты на капремонт и по свидетельствам за утраченное жилье получили более 21 тысячи оренбуржцев на сумму 15,4 миллиарда рублей. Из них 8,04 миллиарда рублей – средства федерального бюджета и 7,37 миллиарда рублей – областного.
"На капремонт выплатили 11,7 миллиарда рублей. Средства получили почти 19 тысяч человек. Мы закончили выплаты индексации за капремонт по две тысячи рублей за квадратный метр из регионального бюджета для 10485 человек. Однако 1596 оренбуржцев ранее получали выплаты на капремонт из федерального бюджета. Исходя из бюджетных правил, индексировать полученную сумму может только федеральный бюджет. Все необходимые документы, а также списки этих людей готовы. Как только федеральные деньги поступят, выплаты пройдут автоматически", – рассказал глава Оренбуржья.
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По его словам, выплаты по свидетельствам за утраченное жилье получили почти 2,1 тысячи человек на 3,71 миллиарда рублей. Выдано 4,2 тысячи свидетельств на общую сумму более восьми миллиардов рублей.
Паслер добавил, что положительные решения по выплатам на капремонт приняты еще для 1,9 тысячи пострадавших – владельцев иного жилья с долей менее 18 квадратных метров. Данной категории на капремонт выплаты одобрены для 1,3 тысячи граждан на общую сумму более 900 миллионов рублей; выданы 197 свидетельств на приобретение или строительство нового жилья на общую сумму 384 миллиона рублей.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерСоциальные выплаты
 
 
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