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Нелогично отвергать проект по вступлению Армении в ЕС, заявил Пашинян

Нелогично отвергать проект по вступлению Армении в ЕС, заявил Пашинян - РИА Новости, 22.11.2024

Нелогично отвергать проект по вступлению Армении в ЕС, заявил Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что для властей Армении было бы нелогично отвергать законопроект по процессу вступления страны в ЕС. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T22:28

2024-11-22T22:28

2024-11-22T22:28

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ЕРЕВАН, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что для властей Армении было бы нелогично отвергать законопроект по процессу вступления страны в ЕС. ЦИК Армении 11 сентября дал согласие на предложение о формировании инициативной группы по вынесению на обсуждение парламента проекта закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу", разрешив сбор подписей с 16 сентября по 14 ноября 2024 года. Для внесения проекта закона на обсуждение Национального собрания требовались подписи 50 тысяч граждан. Двадцать пятого октября инициативная группа, объединяющая прозападных политиков и общественных деятелей, заявила, что собрала 60 тысяч подписей. "Я с трибуны Европарламента заявил, что Армения готова сблизиться с ЕС настолько, насколько Евросоюз сочтет это возможным. После моего выступления эти обсуждения активизировались и привели к сбору подписей и намерению внести проект на обсуждение Национального собрания. Политическая логика говорит, что было бы нелогично если правящее большинство, лидер которого сделал такое заявление с трибуны Европарламента... Не только обществу, но и европейскому сообществу будет трудно объяснить... Если спросят, вы это говорили, ваше общество отреагировало и вы против? Ответ "да"? Нет политической логики", - сказал Пашинян. При этом он отметил, что политическое большинство еще должно рассмотреть этот вопрос. Если депутаты парламента не одобрят законопроект, то армянским законодательством предусмотрен сбор подписей для его вынесения на референдум. Для этого потребуются уже 300 тысяч подписей. В сентябре Пашинян заявил, что Армения не упустит момент, если увидит более или менее реальные возможности вступления в ЕС, одновременно будет способна управлять угрозами, которые могут возникнуть на этом пути. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье. Россию стремятся выдавить из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности, добавила дипломат. При этом, 11 сентября Захарова заявила, что целенаправленная работа армянских партнеров над либерализацией визового режима - это суверенное право Армении. Она подчеркнула, что Москва и Ереван не обсуждали данный вопрос, но при этом отметила, что не видит возможного негативного влияния этих переговоров на безвизовый режим между Россией и Арменией. В июле Пашинян заявлял, что проведение в Армении референдума о членстве в Евросоюзе вызовет вопросы, на которые нет ответа. В частности, по его словам, при организации референдума необходимо провести и агитационную кампанию, во время которой граждане начнут задавать вопросы: как, когда, в какие сроки, какими шагами, готов и захочет ли сам Евросоюз. Пашинян отметил, что инициаторы проведения референдума хотят продемонстрировать поддержку этой идеи армянским обществом, однако, по его словам, если бы он не был уверен в такой поддержке, то не утверждал бы с трибуны Европарламента, что Армения готова сблизиться с ЕС настолько, насколько Евросоюз сочтет это возможным.

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https://ria.ru/20240309/armeniya-1931997696.html

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Дарья Буймова

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