https://ria.ru/20241122/pashinjan-1985298547.html

Пашинян заявил, что термин Западная Армения раздражает соседей

Пашинян заявил, что термин Западная Армения раздражает соседей - РИА Новости, 22.11.2024

Пашинян заявил, что термин Западная Армения раздражает соседей

Армянский премьер Никол Пашинян считает, что термин "Западная Армения", которым в республике принято называть входящие в состав современной Турции территории... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T23:41

2024-11-22T23:41

2024-11-22T23:41

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ЕРЕВАН, 22 ноя - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян считает, что термин "Западная Армения", которым в республике принято называть входящие в состав современной Турции территории исторической Армении, раздражают соседей республики. Об этом он заявил в интервью общественному телевидению страны."Мы же тяжело переносим, когда кто-то использует термин "Западный Азербайджан" (применяемый в Азербайджане для обозначение территорий современной Армении - ред.). А когда-мы говорим "Западная Армения", мы не думаем, что это кого-то раздражает? Насколько мы раздражаемся термином "Западный Азербайджан", настолько и другие раздражаются термином "Западная Армения", - заявил Пашинян. Он признал, что после этих слов его вновь обвинят в предательстве и подлости. "Но я нахожусь в ситуации, при которой обязан говорить с людьми и показывать причинно-следственные связи. Если я этого не сделаю, значит, я сознательно веду страну к потере государственности", - добавил Пашинян. При этом он вновь подчеркнул, что в декларации о независимости Армении заложена логика длительного и глубокого конфликта с окружением. В преамбуле действующей конституции Армении говорится, что в ее основе лежит Декларация о независимости, которая была принята 23 августа 1990 года, в том числе "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Там же указывается, что "Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении". Тридцатого сентября КС Армении усмотрел в некоторых положениях Декларации о независимости 1990 года угрозу "конституционного дуализма", что, по мнению судей, превратит документ "в родителя, пожирающего своего ребенка". А несколькими днями ранее КС признал соответствующим конституции республики положение о деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном. Оппозиция считает декларацию основополагающим документом государства. Азербайджан настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию страны, поскольку в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении. Девятнадцатого января премьер Армении Никол Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, "которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной. А в конце августа министр юстиции Григор Минасян сообщил журналистам, что конституционный референдум предусмотрен в 2027 году.

https://ria.ru/20241122/pashinjane-1985293785.html

https://ria.ru/20240921/armeniya-1973965509.html

https://ria.ru/20240815/mid-1966488539.html

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Дарья Буймова

в мире, армения, азербайджан, турция, никол пашинян, ильхам алиев