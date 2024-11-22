https://ria.ru/20241122/pashaev-1985116480.html

Операции по счетам компаний сына экс-адвоката Пашаева попали под блокировку

Операции по счетам компаний сына экс-адвоката Пашаева попали под блокировку - РИА Новости, 22.11.2024

Операции по счетам компаний сына экс-адвоката Пашаева попали под блокировку

Операции по счетам двух компаний сына арестованного за мошенничество экс-адвоката Эльмана Пашаева Эльвина приостановлены, следует из данных сервиса... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T06:12

2024-11-22T06:12

2024-11-22T06:12

происшествия

россия

москва

эльман пашаев

елена блиновская

михаил ефремов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Операции по счетам двух компаний сына арестованного за мошенничество экс-адвоката Эльмана Пашаева Эльвина приостановлены, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, сын Пашаева владеет 33% компании, которая занимается "производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения", а также является руководителем общественной организации. Обе компании значатся действующими, однако операции по их счетам попали под ограничения. Причиной для блокировки счетов в двух компаниях стало "непредоставление налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока ее представления". Кроме того, сын экс-адвоката является руководителем в юридической компании отца, которая задолжала по налогам более 25,2 тысячи рублей. Ранее РИА Новости выяснило, что юридическая компания, учредителем которой является обвиняемый в мошенничестве экс-адвокат Эльман Пашаев, задолжала более 25,2 тысячи рублей, а у него самого не оплачены налоги более чем на 707 тысяч рублей. Помимо этого, Пашаев задолжал более 39 миллионов 198 тысяч рублей, из которых свыше 36,5 миллиона рублей - основой долг, более 2,5 миллиона - исполнительский сбор. Против Пашаева военными следователями СК РФ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов". Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.

https://ria.ru/20240924/pashaev-1974427607.html

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974094073.html

https://ria.ru/20240926/pashaev-1974771164.html

https://ria.ru/20241004/pashaev-1976367070.html

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происшествия, россия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, михаил ефремов, следственный комитет россии (ск рф)