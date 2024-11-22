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Операции по счетам компаний сына экс-адвоката Пашаева попали под блокировку - РИА Новости, 22.11.2024
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06:12 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/pashaev-1985116480.html
Операции по счетам компаний сына экс-адвоката Пашаева попали под блокировку
Операции по счетам компаний сына экс-адвоката Пашаева попали под блокировку - РИА Новости, 22.11.2024
Операции по счетам компаний сына экс-адвоката Пашаева попали под блокировку
Операции по счетам двух компаний сына арестованного за мошенничество экс-адвоката Эльмана Пашаева Эльвина приостановлены, следует из данных сервиса... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T06:12
2024-11-22T06:12
происшествия
россия
москва
эльман пашаев
елена блиновская
михаил ефремов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Операции по счетам двух компаний сына арестованного за мошенничество экс-адвоката Эльмана Пашаева Эльвина приостановлены, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, сын Пашаева владеет 33% компании, которая занимается "производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения", а также является руководителем общественной организации. Обе компании значатся действующими, однако операции по их счетам попали под ограничения. Причиной для блокировки счетов в двух компаниях стало "непредоставление налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока ее представления". Кроме того, сын экс-адвоката является руководителем в юридической компании отца, которая задолжала по налогам более 25,2 тысячи рублей. Ранее РИА Новости выяснило, что юридическая компания, учредителем которой является обвиняемый в мошенничестве экс-адвокат Эльман Пашаев, задолжала более 25,2 тысячи рублей, а у него самого не оплачены налоги более чем на 707 тысяч рублей. Помимо этого, Пашаев задолжал более 39 миллионов 198 тысяч рублей, из которых свыше 36,5 миллиона рублей - основой долг, более 2,5 миллиона - исполнительский сбор. Против Пашаева военными следователями СК РФ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов". Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
https://ria.ru/20240924/pashaev-1974427607.html
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происшествия, россия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, михаил ефремов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Эльман Пашаев, Елена Блиновская, Михаил Ефремов, Следственный комитет России (СК РФ)
Операции по счетам компаний сына экс-адвоката Пашаева попали под блокировку

Операции по счетам двух компаний сына экс-адвоката Пашаева заблокировали

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЭльман Пашаев
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Эльман Пашаев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Операции по счетам двух компаний сына арестованного за мошенничество экс-адвоката Эльмана Пашаева Эльвина приостановлены, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, сын Пашаева владеет 33% компании, которая занимается "производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения", а также является руководителем общественной организации. Обе компании значатся действующими, однако операции по их счетам попали под ограничения. Причиной для блокировки счетов в двух компаниях стало "непредоставление налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока ее представления".
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Кроме того, сын экс-адвоката является руководителем в юридической компании отца, которая задолжала по налогам более 25,2 тысячи рублей.
Ранее РИА Новости выяснило, что юридическая компания, учредителем которой является обвиняемый в мошенничестве экс-адвокат Эльман Пашаев, задолжала более 25,2 тысячи рублей, а у него самого не оплачены налоги более чем на 707 тысяч рублей.
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Помимо этого, Пашаев задолжал более 39 миллионов 198 тысяч рублей, из которых свыше 36,5 миллиона рублей - основой долг, более 2,5 миллиона - исполнительский сбор.
Против Пашаева военными следователями СК РФ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
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Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".
Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
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ПроисшествияРоссияМоскваЭльман ПашаевЕлена БлиновскаяМихаил ЕфремовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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