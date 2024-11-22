https://ria.ru/20241122/partnerstvo-1985543983.html

Василий Анохин и Александр Субботин договорились о партнерстве в сфере АПК

Василий Анохин и Александр Субботин договорились о партнерстве в сфере АПК - РИА Новости, 25.11.2024

Василий Анохин и Александр Субботин договорились о партнерстве в сфере АПК

В пятницу состоялось совещание с участием председателя Витебского облисполкома Александра Субботина; особое внимание на встрече уделялось взаимодействию... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-22T21:38

2024-11-22T21:38

2024-11-25T11:39

смоленская область

смоленская область

россия

белоруссия

василий анохин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_0:73:2064:1234_1920x0_80_0_0_7dba40ea1f1cfee5a9d46e14ea1732cf.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В пятницу состоялось совещание с участием председателя Витебского облисполкома Александра Субботина; особое внимание на встрече уделялось взаимодействию Смоленской области и Республики Беларусь в агропромышленном комплексе и конкретно – в сфере льноводства, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Для нас эта тема имеет принципиальное значение, учитывая историческую роль данной отрасли в социально-экономическом развитии области. Уже сейчас со значительным отрывом мы лидируем в России по размеру посевных площадей льна-долгунца. Регион возделывает 6,2 тысячи гектаров, что на 44% больше, чем в прошлом году. В 1,5 раза увеличили производство качественной тресты – 17 тысяч тонн и намолотили 536 тонн семян – на 100 тысяч тонн больше прошлогоднего результата", – написал Анохин. По его словам, этому способствуют партнерские отношения с коллегами из Республики Беларусь, которые поставляют в Смоленщину семенной материал белорусской селекции. "Поэтому мы крайне заинтересованы не только в укреплении таких конструктивных взаимоотношений, но и локализации соответствующих проектов на территории нашей области. Этому поможет создание совместного с Беларусью селекционного семеноводческого центра. Также договорились наладить обмен передовыми разработками между белорусскими научными институтами и Смоленской сельхозакадемией, создать опытные поля в сфере селекции и семеноводства льна. Кроме того, есть хорошие перспективы по реализации совместных проектов с ведущими заводами РБ по производству техники для возделывания льна", – отметил губернатор. Он добавил, что в самые кратчайшие сроки выработают алгоритм, по которому и будут действовать в обоюдных интересах.

https://ria.ru/20241119/izhs-1984698611.html

смоленская область

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

смоленская область, россия, белоруссия, василий анохин