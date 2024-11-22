Василий Анохин и Александр Субботин договорились о партнерстве в сфере АПК
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В пятницу состоялось совещание с участием председателя Витебского облисполкома Александра Субботина; особое внимание на встрече уделялось взаимодействию Смоленской области и Республики Беларусь в агропромышленном комплексе и конкретно – в сфере льноводства, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"Для нас эта тема имеет принципиальное значение, учитывая историческую роль данной отрасли в социально-экономическом развитии области. Уже сейчас со значительным отрывом мы лидируем в России по размеру посевных площадей льна-долгунца. Регион возделывает 6,2 тысячи гектаров, что на 44% больше, чем в прошлом году. В 1,5 раза увеличили производство качественной тресты – 17 тысяч тонн и намолотили 536 тонн семян – на 100 тысяч тонн больше прошлогоднего результата", – написал Анохин.
По его словам, этому способствуют партнерские отношения с коллегами из Республики Беларусь, которые поставляют в Смоленщину семенной материал белорусской селекции.
"Поэтому мы крайне заинтересованы не только в укреплении таких конструктивных взаимоотношений, но и локализации соответствующих проектов на территории нашей области. Этому поможет создание совместного с Беларусью селекционного семеноводческого центра. Также договорились наладить обмен передовыми разработками между белорусскими научными институтами и Смоленской сельхозакадемией, создать опытные поля в сфере селекции и семеноводства льна. Кроме того, есть хорошие перспективы по реализации совместных проектов с ведущими заводами РБ по производству техники для возделывания льна", – отметил губернатор.
Он добавил, что в самые кратчайшие сроки выработают алгоритм, по которому и будут действовать в обоюдных интересах.
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