Рейтинг@Mail.ru
Василий Анохин и Александр Субботин договорились о партнерстве в сфере АПК - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:38 22.11.2024 (обновлено: 11:39 25.11.2024)
https://ria.ru/20241122/partnerstvo-1985543983.html
Василий Анохин и Александр Субботин договорились о партнерстве в сфере АПК
Василий Анохин и Александр Субботин договорились о партнерстве в сфере АПК - РИА Новости, 25.11.2024
Василий Анохин и Александр Субботин договорились о партнерстве в сфере АПК
В пятницу состоялось совещание с участием председателя Витебского облисполкома Александра Субботина; особое внимание на встрече уделялось взаимодействию... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-22T21:38
2024-11-25T11:39
смоленская область
смоленская область
россия
белоруссия
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_0:73:2064:1234_1920x0_80_0_0_7dba40ea1f1cfee5a9d46e14ea1732cf.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В пятницу состоялось совещание с участием председателя Витебского облисполкома Александра Субботина; особое внимание на встрече уделялось взаимодействию Смоленской области и Республики Беларусь в агропромышленном комплексе и конкретно – в сфере льноводства, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Для нас эта тема имеет принципиальное значение, учитывая историческую роль данной отрасли в социально-экономическом развитии области. Уже сейчас со значительным отрывом мы лидируем в России по размеру посевных площадей льна-долгунца. Регион возделывает 6,2 тысячи гектаров, что на 44% больше, чем в прошлом году. В 1,5 раза увеличили производство качественной тресты – 17 тысяч тонн и намолотили 536 тонн семян – на 100 тысяч тонн больше прошлогоднего результата", – написал Анохин. По его словам, этому способствуют партнерские отношения с коллегами из Республики Беларусь, которые поставляют в Смоленщину семенной материал белорусской селекции. "Поэтому мы крайне заинтересованы не только в укреплении таких конструктивных взаимоотношений, но и локализации соответствующих проектов на территории нашей области. Этому поможет создание совместного с Беларусью селекционного семеноводческого центра. Также договорились наладить обмен передовыми разработками между белорусскими научными институтами и Смоленской сельхозакадемией, создать опытные поля в сфере селекции и семеноводства льна. Кроме того, есть хорошие перспективы по реализации совместных проектов с ведущими заводами РБ по производству техники для возделывания льна", – отметил губернатор. Он добавил, что в самые кратчайшие сроки выработают алгоритм, по которому и будут действовать в обоюдных интересах.
https://ria.ru/20241119/izhs-1984698611.html
смоленская область
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_14:0:1858:1383_1920x0_80_0_0_48d4155fe0f65b25757ed2fe4f1891d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, россия, белоруссия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Белоруссия, Василий Анохин

Василий Анохин и Александр Субботин договорились о партнерстве в сфере АПК

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В пятницу состоялось совещание с участием председателя Витебского облисполкома Александра Субботина; особое внимание на встрече уделялось взаимодействию Смоленской области и Республики Беларусь в агропромышленном комплексе и конкретно – в сфере льноводства, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"Для нас эта тема имеет принципиальное значение, учитывая историческую роль данной отрасли в социально-экономическом развитии области. Уже сейчас со значительным отрывом мы лидируем в России по размеру посевных площадей льна-долгунца. Регион возделывает 6,2 тысячи гектаров, что на 44% больше, чем в прошлом году. В 1,5 раза увеличили производство качественной тресты – 17 тысяч тонн и намолотили 536 тонн семян – на 100 тысяч тонн больше прошлогоднего результата", – написал Анохин.
По его словам, этому способствуют партнерские отношения с коллегами из Республики Беларусь, которые поставляют в Смоленщину семенной материал белорусской селекции.
"Поэтому мы крайне заинтересованы не только в укреплении таких конструктивных взаимоотношений, но и локализации соответствующих проектов на территории нашей области. Этому поможет создание совместного с Беларусью селекционного семеноводческого центра. Также договорились наладить обмен передовыми разработками между белорусскими научными институтами и Смоленской сельхозакадемией, создать опытные поля в сфере селекции и семеноводства льна. Кроме того, есть хорошие перспективы по реализации совместных проектов с ведущими заводами РБ по производству техники для возделывания льна", – отметил губернатор.
Он добавил, что в самые кратчайшие сроки выработают алгоритм, по которому и будут действовать в обоюдных интересах.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Белоруссия поделилась опытом со Смоленской областью в сфере ИЖС
19 ноября, 19:41
 
Смоленская областьСмоленская областьРоссияБелоруссияВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала