https://ria.ru/20241122/partiya-1985233658.html

Немецкая партия Вагенкнехт впервые вошла в региональную правящую коалицию

Немецкая партия Вагенкнехт впервые вошла в региональную правящую коалицию - РИА Новости, 22.11.2024

Немецкая партия Вагенкнехт впервые вошла в региональную правящую коалицию

Немецкая политическая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) впервые входит в региональную правящую коалицию: вместе с... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:26

2024-11-22T16:26

2024-11-22T17:26

в мире

тюрингия

германия

украина

сара вагенкнехт

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Немецкая политическая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) впервые входит в региональную правящую коалицию: вместе с Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) в земле Тюрингия, сообщает издание Bild."ХДС, СДПГ и ССВ заключили соглашение о создании коалиционного правительства в Тюрингии. Об этом только что заявили председатели земельных отделений трех партий", - говорится в материале издания.Отмечается, что партия Вагенкнехт впервые входит в правящую коалицию в Германии.Издание сообщает, что коалиции не хватает одного голоса до большинства в ландтаге, поэтому всё зависит от партии "Левых", сотрудничество с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) же даже не рассматривается.В Тюрингии 1 сентября состоялись выборы в земельный парламент, на которых первое место заняла партия АдГ, а второе и третье – ССВ и ХДС. Земельные представители ХДС, ССВ и СДПГ вели переговоры о создании коалиции во избежание прихода к власти АдГ. Глава ССВ Вагекнехт заявила ранее, что условием для сотрудничества с другими партиями является выступление против планов размещения американских ракет в ФРГ и за переговоры по Украине.

https://ria.ru/20241020/vagenkneht-1979038908.html

https://ria.ru/20241004/vagenkneht-1976442471.html

тюрингия

германия

украина

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в мире, тюрингия, германия, украина, сара вагенкнехт