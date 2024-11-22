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Немецкая партия Вагенкнехт впервые вошла в региональную правящую коалицию - РИА Новости, 22.11.2024
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16:26 22.11.2024 (обновлено: 17:26 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/partiya-1985233658.html
Немецкая партия Вагенкнехт впервые вошла в региональную правящую коалицию
Немецкая партия Вагенкнехт впервые вошла в региональную правящую коалицию - РИА Новости, 22.11.2024
Немецкая партия Вагенкнехт впервые вошла в региональную правящую коалицию
Немецкая политическая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) впервые входит в региональную правящую коалицию: вместе с... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:26
2024-11-22T17:26
в мире
тюрингия
германия
украина
сара вагенкнехт
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Немецкая политическая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) впервые входит в региональную правящую коалицию: вместе с Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) в земле Тюрингия, сообщает издание Bild."ХДС, СДПГ и ССВ заключили соглашение о создании коалиционного правительства в Тюрингии. Об этом только что заявили председатели земельных отделений трех партий", - говорится в материале издания.Отмечается, что партия Вагенкнехт впервые входит в правящую коалицию в Германии.Издание сообщает, что коалиции не хватает одного голоса до большинства в ландтаге, поэтому всё зависит от партии "Левых", сотрудничество с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) же даже не рассматривается.В Тюрингии 1 сентября состоялись выборы в земельный парламент, на которых первое место заняла партия АдГ, а второе и третье – ССВ и ХДС. Земельные представители ХДС, ССВ и СДПГ вели переговоры о создании коалиции во избежание прихода к власти АдГ. Глава ССВ Вагекнехт заявила ранее, что условием для сотрудничества с другими партиями является выступление против планов размещения американских ракет в ФРГ и за переговоры по Украине.
https://ria.ru/20241020/vagenkneht-1979038908.html
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в мире, тюрингия, германия, украина, сара вагенкнехт
В мире, Тюрингия, Германия, Украина, Сара Вагенкнехт
Немецкая партия Вагенкнехт впервые вошла в региональную правящую коалицию

Немецкая партия Сары Вагенкнехт впервые вошла в региональную правящую коалицию

© AP Photo / Markus SchreiberСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Немецкая политическая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) впервые входит в региональную правящую коалицию: вместе с Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) в земле Тюрингия, сообщает издание Bild.
"ХДС, СДПГ и ССВ заключили соглашение о создании коалиционного правительства в Тюрингии. Об этом только что заявили председатели земельных отделений трех партий", - говорится в материале издания.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Вагенкнехт назвала требование Мерца по Taurus призывом к войне с Россией
20 октября, 23:52
Отмечается, что партия Вагенкнехт впервые входит в правящую коалицию в Германии.
Издание сообщает, что коалиции не хватает одного голоса до большинства в ландтаге, поэтому всё зависит от партии "Левых", сотрудничество с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) же даже не рассматривается.
В Тюрингии 1 сентября состоялись выборы в земельный парламент, на которых первое место заняла партия АдГ, а второе и третье – ССВ и ХДС. Земельные представители ХДС, ССВ и СДПГ вели переговоры о создании коалиции во избежание прихода к власти АдГ. Глава ССВ Вагекнехт заявила ранее, что условием для сотрудничества с другими партиями является выступление против планов размещения американских ракет в ФРГ и за переговоры по Украине.
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4 октября, 19:47
 
В миреТюрингияГерманияУкраинаСара Вагенкнехт
 
 
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