https://ria.ru/20241122/panchenko-1985249152.html

Украинская журналистка жестко высказалась о Зеленском

Украинская журналистка жестко высказалась о Зеленском - РИА Новости, 22.11.2024

Украинская журналистка жестко высказалась о Зеленском

Зеленский спровоцировал начало конфликта на Украине два года назад и теперь хочет войну во всем мире, написала украинская журналистка Диана Панченко в Х. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T17:37

2024-11-22T17:37

2024-11-22T17:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Зеленский спровоцировал начало конфликта на Украине два года назад и теперь хочет войну во всем мире, написала украинская журналистка Диана Панченко в Х."Два года назад Зеленский подверг атаке всю Украину. Теперь он подвергает атаке всю планету!", – возмутилась она.Журналистка также обвинила Владимира Зеленского в постоянной лжи и лицемерии."Сегодняшнее заседание Верховной рады было отменено. Они боятся ракетного удара. Им не жалко людей. Какой цинизм!" – заявила она.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" – в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.Российский лидер в четверг также заявил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.После этого заседание Верховной Рады Украины, запланированное на 22 ноября, было отменено.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985131860.html

https://ria.ru/20241122/pravda-1985123773.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, верховная рада украины