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Украинская журналистка жестко высказалась о Зеленском - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/panchenko-1985249152.html
Украинская журналистка жестко высказалась о Зеленском
Украинская журналистка жестко высказалась о Зеленском - РИА Новости, 22.11.2024
Украинская журналистка жестко высказалась о Зеленском
Зеленский спровоцировал начало конфликта на Украине два года назад и теперь хочет войну во всем мире, написала украинская журналистка Диана Панченко в Х. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T17:37
2024-11-22T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Зеленский спровоцировал начало конфликта на Украине два года назад и теперь хочет войну во всем мире, написала украинская журналистка Диана Панченко в Х."Два года назад Зеленский подверг атаке всю Украину. Теперь он подвергает атаке всю планету!", – возмутилась она.Журналистка также обвинила Владимира Зеленского в постоянной лжи и лицемерии."Сегодняшнее заседание Верховной рады было отменено. Они боятся ракетного удара. Им не жалко людей. Какой цинизм!" – заявила она.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" – в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.Российский лидер в четверг также заявил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.После этого заседание Верховной Рады Украины, запланированное на 22 ноября, было отменено.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985131860.html
https://ria.ru/20241122/pravda-1985123773.html
https://ria.ru/20241122/khinkl-1985162711.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Украинская журналистка жестко высказалась о Зеленском

Журналистка Панченко обвинила Зеленского в провоцировании конфликта с Россией

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Зеленский спровоцировал начало конфликта на Украине два года назад и теперь хочет войну во всем мире, написала украинская журналистка Диана Панченко в Х.
"Два года назад Зеленский подверг атаке всю Украину. Теперь он подвергает атаке всю планету!", – возмутилась она.
Кадр из видео удара ракетой Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В Раде сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"
Вчера, 09:50
Журналистка также обвинила Владимира Зеленского в постоянной лжи и лицемерии.
"Сегодняшнее заседание Верховной рады было отменено. Они боятся ракетного удара. Им не жалко людей. Какой цинизм!" – заявила она.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В США раскрыли страшную правду об Украине
Вчера, 08:56
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" – в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
Российский лидер в четверг также заявил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.
После этого заседание Верховной Рады Украины, запланированное на 22 ноября, было отменено.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В США дали совет Зеленскому после удара российской ракеты "Орешник"
Вчера, 12:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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