Украинская журналистка жестко высказалась о Зеленском
Журналистка Панченко обвинила Зеленского в провоцировании конфликта с Россией
© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Зеленский спровоцировал начало конфликта на Украине два года назад и теперь хочет войну во всем мире, написала украинская журналистка Диана Панченко в Х.
"Два года назад Зеленский подверг атаке всю Украину. Теперь он подвергает атаке всю планету!", – возмутилась она.
Журналистка также обвинила Владимира Зеленского в постоянной лжи и лицемерии.
"Сегодняшнее заседание Верховной рады было отменено. Они боятся ракетного удара. Им не жалко людей. Какой цинизм!" – заявила она.
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Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" – в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
Российский лидер в четверг также заявил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.
После этого заседание Верховной Рады Украины, запланированное на 22 ноября, было отменено.