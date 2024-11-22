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В Пакистане прокомментировали испытания "Орешника"
В Пакистане прокомментировали испытания "Орешника" - РИА Новости, 22.11.2024
В Пакистане прокомментировали испытания "Орешника"
Новые ракеты РФ могут стабилизировать ситуацию, предотвратить более масштабную войну, заявил РИА Новости председатель комитета по обороне Сената Пакистана... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:14
2024-11-22T11:14
2024-11-22T11:14
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ПНОМПЕНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Новые ракеты РФ могут стабилизировать ситуацию, предотвратить более масштабную войну, заявил РИА Новости председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед, комментируя испытания "Орешника". В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. "Я думаю, что президент Путин дал правильный ответ, это достойный ответ, и это поможет стабилизировать ситуацию и предотвратить все более масштабную войну", - отметил сенатор.
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россия, пакистан, днепропетровск, владимир путин, в мире
Россия, Пакистан, Днепропетровск, Владимир Путин, В мире
В Пакистане прокомментировали испытания "Орешника"
Сенатор Сайед: новые ракеты России могут предотвратить более масштабную войну