https://ria.ru/20241122/otryady-1985180900.html
Гладков рассказал о формировании отрядов "БАРС-Белгород" и СГУП "Орлан"
Гладков рассказал о формировании отрядов "БАРС-Белгород" и СГУП "Орлан" - РИА Новости, 22.11.2024
Гладков рассказал о формировании отрядов "БАРС-Белгород" и СГУП "Орлан"
В Белгородской области продолжают формироваться батальон "БАРС-Белгород" и СГУП "Орлан", их возглавили генерал-майоры с большим опытом, рассказал губернатор... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:09
2024-11-22T13:09
2024-11-22T13:09
белгородская область
вячеслав гладков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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БЕЛГОРОД, 22 ноя – РИА Новости. В Белгородской области продолжают формироваться батальон "БАРС-Белгород" и СГУП "Орлан", их возглавили генерал-майоры с большим опытом, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Продолжаем формировать наш батальон "БАРС-Белгород" и наш СГУП "Орлан", который выполняет задачи Росгвардии. Сейчас во главе одного и второго подразделения встали опытные командиры, оба генералы, генерал-майоры с большим опытом, в том числе и с боевым опытом", — отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Губернатор выразил уверенность в том, что опытные командиры помогут добровольцам выполнить те задачи, которые ставит министерство обороны РФ и руководство Росгвардии. Отряд "БАРС-Белгород" формируется по поручению президента РФ. Добровольцы начали выполнять свои обязанности с 1 октября. Они проходят комплексное обучение, которое включает в себя боевые стрельбы, тактическую подготовку, медицинские навыки и противодействие беспилотным летательным аппаратам. СГУП "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области. Глава региона добавил, что "Орлан" уже приступил к выполнению боевых задач.
https://ria.ru/20241120/gladkov-1984882654.html
https://ria.ru/20241119/gladkov--1984537257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
БЕЛГОРОД, 22 ноя – РИА Новости. В Белгородской области продолжают формироваться батальон "БАРС-Белгород" и СГУП "Орлан", их возглавили генерал-майоры с большим опытом, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Продолжаем формировать наш батальон "БАРС-Белгород" и наш СГУП "Орлан", который выполняет задачи Росгвардии
. Сейчас во главе одного и второго подразделения встали опытные командиры, оба генералы, генерал-майоры с большим опытом, в том числе и с боевым опытом", — отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Губернатор выразил уверенность в том, что опытные командиры помогут добровольцам выполнить те задачи, которые ставит министерство обороны РФ и руководство Росгвардии.
Отряд "БАРС-Белгород" формируется по поручению президента РФ. Добровольцы начали выполнять свои обязанности с 1 октября. Они проходят комплексное обучение, которое включает в себя боевые стрельбы, тактическую подготовку, медицинские навыки и противодействие беспилотным летательным аппаратам.
СГУП "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области. Глава региона добавил, что "Орлан" уже приступил к выполнению боевых задач.