https://ria.ru/20241122/osago-1985121971.html
Водители смогут регистрировать машины без ОСАГО
Водители смогут регистрировать машины без ОСАГО - РИА Новости, 22.11.2024
Водители смогут регистрировать машины без ОСАГО
Владельцы авто смогут регистрировать машины без предоставления страхового полиса ОСАГО, соответствующий проект приказа МВД РФ опубликован на портале проектов... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T08:15
2024-11-22T08:15
2024-11-22T08:15
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Владельцы авто смогут регистрировать машины без предоставления страхового полиса ОСАГО, соответствующий проект приказа МВД РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "В частности, проектом приказа из административного регламента исключаются требования о представлении при проведении регистрационных действий страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)", - уточняется на сайте МВД РФ. Кроме этого, в административный регламент вносятся изменения, предусматривающие необходимость проведения осмотра автомобилей при оформлении паспортов транспортных средств в отношении не состоящих на госучете авто либо в отношении состоящих на госучете транспортных средств взамен регистрационных документов, установленных и выданных до 1993-го года, и порядка снятия с госучета транспортных средств после их гибели или уничтожения. Основанием для разработки проекта послужило принятие Федерального закона и постановления правительства РФ, что потребовало приведения действующих нормативных правовых актов МВД России в соответствии с законодательством РФ. Проект приказа проходит независимую антикоррупционную экспертизу на федеральном портале проектов нормативных актов, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241105/osago-1981914269.html
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россия, осаго, авто
Водители смогут регистрировать машины без ОСАГО
Водители смогут регистрировать машины без ОСАГО
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Владельцы авто смогут регистрировать машины без предоставления страхового полиса ОСАГО, соответствующий проект приказа МВД РФ опубликован на портале
проектов нормативных правовых актов.
"В частности, проектом приказа из административного регламента исключаются требования о представлении при проведении регистрационных действий страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО
)", - уточняется на сайте МВД РФ.
Кроме этого, в административный регламент вносятся изменения, предусматривающие необходимость проведения осмотра автомобилей при оформлении паспортов транспортных средств в отношении не состоящих на госучете авто либо в отношении состоящих на госучете транспортных средств взамен регистрационных документов, установленных и выданных до 1993-го года, и порядка снятия с госучета транспортных средств после их гибели или уничтожения.
Основанием для разработки проекта послужило принятие Федерального закона и постановления правительства РФ, что потребовало приведения действующих нормативных правовых актов МВД России в соответствии с законодательством РФ.
Проект приказа проходит независимую антикоррупционную экспертизу на федеральном портале проектов нормативных актов, заключили в ведомстве.