https://ria.ru/20241122/oruzhie-1985168342.html

В Минобороны рассказали о российском оружии, используемом в зоне СВО

В Минобороны рассказали о российском оружии, используемом в зоне СВО - РИА Новости, 22.11.2024

В Минобороны рассказали о российском оружии, используемом в зоне СВО

Российское оружие, применяемое в зоне спецоперации, по своим характеристикам не хуже аналогов стран НАТО, а ряд образцов превышает их характеристики, доложили... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T12:35

2024-11-22T12:35

2024-11-22T12:35

специальная военная операция на украине

андрей белоусов

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российское оружие, применяемое в зоне спецоперации, по своим характеристикам не хуже аналогов стран НАТО, а ряд образцов превышает их характеристики, доложили главе Минобороны РФ Андрею Белоусову представители группировки "Север" на видео от министерства. По данным ведомства, в пятницу Белоусов посетил командный пункт группировки "Север", где ему было представлено применяемое противником вооружение производства стран НАТО, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение. "(Беспилотник - ред.) Валькирия". Аналоги наши - это "Суперкам" и ZALA, (они - ред.) превышают возможности данного образца по всех техническим характеристикам", - доложил Белоусову представитель группировки. Министру также показали штурмовые винтовки стран НАТО, схожие по техническим характеристикам с российской снайперской винтовкой СВЧ. "(Иностранный гранатомет - ред.) тяжелее нашего гранатомета на 6,5 килограмма, прицельная дальность на 200 метров меньше", - доложили министру.

https://ria.ru/20241122/ssha-1985154206.html

https://ria.ru/20241122/belousov-1985135162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

андрей белоусов, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность