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В Минобороны рассказали о российском оружии, используемом в зоне СВО - РИА Новости, 22.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/oruzhie-1985168342.html
В Минобороны рассказали о российском оружии, используемом в зоне СВО
В Минобороны рассказали о российском оружии, используемом в зоне СВО - РИА Новости, 22.11.2024
В Минобороны рассказали о российском оружии, используемом в зоне СВО
Российское оружие, применяемое в зоне спецоперации, по своим характеристикам не хуже аналогов стран НАТО, а ряд образцов превышает их характеристики, доложили... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T12:35
2024-11-22T12:35
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российское оружие, применяемое в зоне спецоперации, по своим характеристикам не хуже аналогов стран НАТО, а ряд образцов превышает их характеристики, доложили главе Минобороны РФ Андрею Белоусову представители группировки "Север" на видео от министерства. По данным ведомства, в пятницу Белоусов посетил командный пункт группировки "Север", где ему было представлено применяемое противником вооружение производства стран НАТО, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение. "(Беспилотник - ред.) Валькирия". Аналоги наши - это "Суперкам" и ZALA, (они - ред.) превышают возможности данного образца по всех техническим характеристикам", - доложил Белоусову представитель группировки. Министру также показали штурмовые винтовки стран НАТО, схожие по техническим характеристикам с российской снайперской винтовкой СВЧ. "(Иностранный гранатомет - ред.) тяжелее нашего гранатомета на 6,5 килограмма, прицельная дальность на 200 метров меньше", - доложили министру.
https://ria.ru/20241122/ssha-1985154206.html
https://ria.ru/20241122/belousov-1985135162.html
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андрей белоусов, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, НАТО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Минобороны рассказали о российском оружии, используемом в зоне СВО

Представитель группировки "Север": российское оружие не хуже аналогов стран НАТО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российское оружие, применяемое в зоне спецоперации, по своим характеристикам не хуже аналогов стран НАТО, а ряд образцов превышает их характеристики, доложили главе Минобороны РФ Андрею Белоусову представители группировки "Север" на видео от министерства.
По данным ведомства, в пятницу Белоусов посетил командный пункт группировки "Север", где ему было представлено применяемое противником вооружение производства стран НАТО, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение.
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"(Беспилотник - ред.) Валькирия". Аналоги наши - это "Суперкам" и ZALA, (они - ред.) превышают возможности данного образца по всех техническим характеристикам", - доложил Белоусову представитель группировки.
Министру также показали штурмовые винтовки стран НАТО, схожие по техническим характеристикам с российской снайперской винтовкой СВЧ.
"(Иностранный гранатомет - ред.) тяжелее нашего гранатомета на 6,5 килограмма, прицельная дальность на 200 метров меньше", - доложили министру.
Совещание Белоусова в пункте управления группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей БелоусовНАТОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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