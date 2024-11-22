https://ria.ru/20241122/oruzhie-1985168342.html
В Минобороны рассказали о российском оружии, используемом в зоне СВО
В Минобороны рассказали о российском оружии, используемом в зоне СВО - РИА Новости, 22.11.2024
В Минобороны рассказали о российском оружии, используемом в зоне СВО
Российское оружие, применяемое в зоне спецоперации, по своим характеристикам не хуже аналогов стран НАТО, а ряд образцов превышает их характеристики, доложили... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T12:35
2024-11-22T12:35
2024-11-22T12:35
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_846eb790120fdb965e8e6f7244c5bd08.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российское оружие, применяемое в зоне спецоперации, по своим характеристикам не хуже аналогов стран НАТО, а ряд образцов превышает их характеристики, доложили главе Минобороны РФ Андрею Белоусову представители группировки "Север" на видео от министерства. По данным ведомства, в пятницу Белоусов посетил командный пункт группировки "Север", где ему было представлено применяемое противником вооружение производства стран НАТО, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение. "(Беспилотник - ред.) Валькирия". Аналоги наши - это "Суперкам" и ZALA, (они - ред.) превышают возможности данного образца по всех техническим характеристикам", - доложил Белоусову представитель группировки. Министру также показали штурмовые винтовки стран НАТО, схожие по техническим характеристикам с российской снайперской винтовкой СВЧ. "(Иностранный гранатомет - ред.) тяжелее нашего гранатомета на 6,5 килограмма, прицельная дальность на 200 метров меньше", - доложили министру.
https://ria.ru/20241122/ssha-1985154206.html
https://ria.ru/20241122/belousov-1985135162.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_38cff4cb0c0c2570f05c2107cd513e7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, НАТО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Минобороны рассказали о российском оружии, используемом в зоне СВО
Представитель группировки "Север": российское оружие не хуже аналогов стран НАТО
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российское оружие, применяемое в зоне спецоперации, по своим характеристикам не хуже аналогов стран НАТО, а ряд образцов превышает их характеристики, доложили главе Минобороны РФ Андрею Белоусову представители группировки "Север" на видео от министерства.
По данным ведомства, в пятницу Белоусов посетил командный пункт группировки "Север", где ему было представлено применяемое противником вооружение производства стран НАТО, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение.
"(Беспилотник - ред.) Валькирия". Аналоги наши - это "Суперкам" и ZALA, (они - ред.) превышают возможности данного образца по всех техническим характеристикам", - доложил Белоусову представитель группировки.
Министру также показали штурмовые винтовки стран НАТО, схожие по техническим характеристикам с российской снайперской винтовкой СВЧ.
"(Иностранный гранатомет - ред.) тяжелее нашего гранатомета на 6,5 килограмма, прицельная дальность на 200 метров меньше", - доложили министру.