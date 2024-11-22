Иранский политолог назвал удар ракетами "Орешник" посланием Западу
Политолог Модаббер назвал применение ракет "Орешник" посланием спонсорам Киева
Кадр из видео удара ракетой "Орешник"
Кадр из видео удара ракетой "Орешник". Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 ноя – РИА Новости. Применение Москвой ракетных систем средней дальности "Орешник" - недвусмысленное послание поставщикам вооружения неонацистскому режиму Киева, говорящее о том, что если те продолжат вооружать Украину, российская армия может поразить их центры поставок в любой точке планеты оружием, которому неспособна противостоять ни одна система противовоздушной обороны (ПВО), заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер.
Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
"Россия - одна из первых стран, обладающих технологией (создания - ред.) гиперзвуковых ракет, и это (испытание ракетных систем средней дальности "Орешник" - ред.) - недвусмысленное послание всем поставщикам вооружения неонацистскому режиму Киева: в случае если они продолжат (поддерживать - ред.) существующее положение вещей (вооружение Украины - ред.) и (осуществление - ред.) нападения на территорию России, армия Российской Федерации на основании неотъемлемого права на защиту себя и своей национальной безопасности и на основе международного права и права на законную оборону, может подвергнуть атаке все центры поставок вооружения неонацистскому режиму Киева в любой точке мира, в то время как ни одна система ПВО неспособна противостоять ей", - сказал Модаббер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.