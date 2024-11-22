https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985283756.html

Иранский политолог назвал удар ракетами "Орешник" посланием Западу

Иранский политолог назвал удар ракетами "Орешник" посланием Западу - РИА Новости, 22.11.2024

Иранский политолог назвал удар ракетами "Орешник" посланием Западу

Применение Москвой ракетных систем средней дальности "Орешник" - недвусмысленное послание поставщикам вооружения неонацистскому режиму Киева, говорящее о том,... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T20:53

2024-11-22T20:53

2024-11-22T20:53

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в мире

ракета "орешник"

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ТЕГЕРАН, 22 ноя – РИА Новости. Применение Москвой ракетных систем средней дальности "Орешник" - недвусмысленное послание поставщикам вооружения неонацистскому режиму Киева, говорящее о том, что если те продолжат вооружать Украину, российская армия может поразить их центры поставок в любой точке планеты оружием, которому неспособна противостоять ни одна система противовоздушной обороны (ПВО), заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер. Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. "Россия - одна из первых стран, обладающих технологией (создания - ред.) гиперзвуковых ракет, и это (испытание ракетных систем средней дальности "Орешник" - ред.) - недвусмысленное послание всем поставщикам вооружения неонацистскому режиму Киева: в случае если они продолжат (поддерживать - ред.) существующее положение вещей (вооружение Украины - ред.) и (осуществление - ред.) нападения на территорию России, армия Российской Федерации на основании неотъемлемого права на защиту себя и своей национальной безопасности и на основе международного права и права на законную оборону, может подвергнуть атаке все центры поставок вооружения неонацистскому режиму Киева в любой точке мира, в то время как ни одна система ПВО неспособна противостоять ей", - сказал Модаббер. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241122/putin-1985273430.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985108275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, киев, владимир путин, сергей лавров, нато, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"