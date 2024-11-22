https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985278597.html
Россия может наладить серийный выпуск "Орешника" в кратчайшие сроки
Россия может наладить серийный выпуск "Орешника" в кратчайшие сроки - РИА Новости, 22.11.2024
Россия может наладить серийный выпуск "Орешника" в кратчайшие сроки
Россия может в кратчайшие сроки наладить серийный выпуск ракетных комплексов "Орешник", заявил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T20:21
2024-11-22T20:21
2024-11-22T20:22
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днепропетровск
василий тонкошкуров
владимир путин
в мире
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия может в кратчайшие сроки наладить серийный выпуск ракетных комплексов "Орешник", заявил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров. "Научно-производственная база предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет в кратчайшие сроки организовать серийный выпуск данного типа вооружения", - сказал Тонкошкуров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент России Владимир Путин в четверг заявил об успешном испытании комплекса. В Минобороны РФ заявили, что впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины в Днепропетровске достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения.
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россия, украина, днепропетровск, василий тонкошкуров, владимир путин, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Украина, Днепропетровск, Василий Тонкошкуров, Владимир Путин, В мире, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Россия может наладить серийный выпуск "Орешника" в кратчайшие сроки
Тонкошкуров: Россия может быстро наладить серийный выпуск систем "Орешник"