https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985278597.html

Россия может наладить серийный выпуск "Орешника" в кратчайшие сроки

Россия может наладить серийный выпуск "Орешника" в кратчайшие сроки - РИА Новости, 22.11.2024

Россия может наладить серийный выпуск "Орешника" в кратчайшие сроки

Россия может в кратчайшие сроки наладить серийный выпуск ракетных комплексов "Орешник", заявил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T20:21

2024-11-22T20:21

2024-11-22T20:22

россия

украина

днепропетровск

василий тонкошкуров

владимир путин

в мире

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия может в кратчайшие сроки наладить серийный выпуск ракетных комплексов "Орешник", заявил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров. "Научно-производственная база предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет в кратчайшие сроки организовать серийный выпуск данного типа вооружения", - сказал Тонкошкуров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент России Владимир Путин в четверг заявил об успешном испытании комплекса. В Минобороны РФ заявили, что впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины в Днепропетровске достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения.

https://ria.ru/20241122/karakaev-1985273877.html

россия

украина

днепропетровск

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россия, украина, днепропетровск, василий тонкошкуров, владимир путин, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"