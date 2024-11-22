https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985275531.html
Главком РВСН оценил результаты пуска ракетного комплекса "Орешник"
Главком РВСН оценил результаты пуска ракетного комплекса "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
Главком РВСН оценил результаты пуска ракетного комплекса "Орешник"
Результаты пуска ракетного комплекса "Орешник" подтвердили правильность технических технических решений и его характеристики, заявил командующий Ракетными... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T20:06
2024-11-22T20:06
2024-11-22T20:37
безопасность
россия
сергей каракаев
владимир путин
ракетные войска стратегического назначения
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157303_59:0:941:496_1920x0_80_0_0_32ad4d5d27fa518cb039342bc20fe594.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Результаты пуска ракетного комплекса "Орешник" подтвердили правильность технических технических решений и его характеристики, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. "Пуск успешный, задачи выполнены. Результаты пуска подтвердили правильность заложенных проектно-конструкторских и технических решений и реализуемость ракетного комплекса с заданными характеристиками", - сказал Каракаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным."Пуск успешный, задачи выполнены. Результаты пуска подтвердили правильность заложенных проектно-конструкторских и технических решений и реализуемость ракетного комплекса с заданными характеристиками", - сказал Каракаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20241121/putin-1985084421.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157303_170:0:831:496_1920x0_80_0_0_39cd8343c0602c3791e55fc663862783.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей каракаев, владимир путин, ракетные войска стратегического назначения, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Безопасность, Россия, Сергей Каракаев, Владимир Путин, Ракетные войска стратегического назначения, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Главком РВСН оценил результаты пуска ракетного комплекса "Орешник"
Каракаев: запуск "Орешника" подтвердил правильность технических решений