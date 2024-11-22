https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985275531.html

Главком РВСН оценил результаты пуска ракетного комплекса "Орешник"

Главком РВСН оценил результаты пуска ракетного комплекса "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024

Главком РВСН оценил результаты пуска ракетного комплекса "Орешник"

Результаты пуска ракетного комплекса "Орешник" подтвердили правильность технических технических решений и его характеристики, заявил командующий Ракетными... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T20:06

2024-11-22T20:06

2024-11-22T20:37

безопасность

россия

сергей каракаев

владимир путин

ракетные войска стратегического назначения

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Результаты пуска ракетного комплекса "Орешник" подтвердили правильность технических технических решений и его характеристики, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. "Пуск успешный, задачи выполнены. Результаты пуска подтвердили правильность заложенных проектно-конструкторских и технических решений и реализуемость ракетного комплекса с заданными характеристиками", - сказал Каракаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным."Пуск успешный, задачи выполнены. Результаты пуска подтвердили правильность заложенных проектно-конструкторских и технических решений и реализуемость ракетного комплекса с заданными характеристиками", - сказал Каракаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20241121/putin-1985084421.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей каракаев, владимир путин, ракетные войска стратегического назначения, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"