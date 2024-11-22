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Главком РВСН оценил результаты пуска ракетного комплекса "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
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20:06 22.11.2024 (обновлено: 20:37 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985275531.html
Главком РВСН оценил результаты пуска ракетного комплекса "Орешник"
Главком РВСН оценил результаты пуска ракетного комплекса "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
Главком РВСН оценил результаты пуска ракетного комплекса "Орешник"
Результаты пуска ракетного комплекса "Орешник" подтвердили правильность технических технических решений и его характеристики, заявил командующий Ракетными... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T20:06
2024-11-22T20:37
безопасность
россия
сергей каракаев
владимир путин
ракетные войска стратегического назначения
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Результаты пуска ракетного комплекса "Орешник" подтвердили правильность технических технических решений и его характеристики, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. "Пуск успешный, задачи выполнены. Результаты пуска подтвердили правильность заложенных проектно-конструкторских и технических решений и реализуемость ракетного комплекса с заданными характеристиками", - сказал Каракаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным."Пуск успешный, задачи выполнены. Результаты пуска подтвердили правильность заложенных проектно-конструкторских и технических решений и реализуемость ракетного комплекса с заданными характеристиками", - сказал Каракаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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безопасность, россия, сергей каракаев, владимир путин, ракетные войска стратегического назначения, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Безопасность, Россия, Сергей Каракаев, Владимир Путин, Ракетные войска стратегического назначения, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Главком РВСН оценил результаты пуска ракетного комплекса "Орешник"

Каракаев: запуск "Орешника" подтвердил правильность технических решений

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Результаты пуска ракетного комплекса "Орешник" подтвердили правильность технических технических решений и его характеристики, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.
"Пуск успешный, задачи выполнены. Результаты пуска подтвердили правильность заложенных проектно-конструкторских и технических решений и реализуемость ракетного комплекса с заданными характеристиками", - сказал Каракаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Пуск успешный, задачи выполнены. Результаты пуска подтвердили правильность заложенных проектно-конструкторских и технических решений и реализуемость ракетного комплекса с заданными характеристиками", - сказал Каракаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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БезопасностьРоссияСергей КаракаевВладимир ПутинРакетные войска стратегического назначенияРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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