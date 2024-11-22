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У "Орешника" нет аналогов в мире, заявил главком РВСН - РИА Новости, 22.11.2024
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19:52 22.11.2024 (обновлено: 20:28 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985273232.html
У "Орешника" нет аналогов в мире, заявил главком РВСН
У "Орешника" нет аналогов в мире, заявил главком РВСН - РИА Новости, 22.11.2024
У "Орешника" нет аналогов в мире, заявил главком РВСН
Российский ракетный комплекс "Орешник" не имеет аналогов в мире, заявил главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:52
2024-11-22T20:28
ракетные войска стратегического назначения
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
днепропетровск
сергей каракаев
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российский ракетный комплекс "Орешник" не имеет аналогов в мире, заявил главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев."Новейший ракетный комплекс средней дальности "Орешник" по своим характеристикам сегодня не имеет аналогов в мире", - сказал Каракаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным."Боевое оснащение ракеты позволяет гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны", - подчеркнул главком.По словам Каракаева, "данным ракетным комплексом с гиперзвуковыми блоками возможно поражать различные цели – от одиночных до площадных, а также высокозащищенных, с высокой эффективностью"."Разработка ракетного комплекса "Орешник" позволит расширить боевые возможности Ракетных войск стратегического назначения по поражению различных типов целей в соответствии с поставленными задачами как в неядерном, так и в ядерном снаряжении. Высокая оперативная готовность комплекса позволяет в кратчайшие сроки провести переприцеливание по любому назначенному объекту и нанести ему поражение", - отметил Каракаев.Глава государства в четверг заявил об успешном испытании комплекса. В Минобороны РФ заявили, что впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины в Днепропетровске достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения.
https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html
https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html
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ракетные войска стратегического назначения, безопасность, россия, украина, днепропетровск, сергей каракаев, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"
Ракетные войска стратегического назначения, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Днепропетровск, Сергей Каракаев, Владимир Путин, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник"
У "Орешника" нет аналогов в мире, заявил главком РВСН

Главком РВСН Караев: "Орешник" не имеет аналогов в мире

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российский ракетный комплекс "Орешник" не имеет аналогов в мире, заявил главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
"Новейший ракетный комплекс средней дальности "Орешник" по своим характеристикам сегодня не имеет аналогов в мире", - сказал Каракаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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"Боевое оснащение ракеты позволяет гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны", - подчеркнул главком.
По словам Каракаева, "данным ракетным комплексом с гиперзвуковыми блоками возможно поражать различные цели – от одиночных до площадных, а также высокозащищенных, с высокой эффективностью".
"Разработка ракетного комплекса "Орешник" позволит расширить боевые возможности Ракетных войск стратегического назначения по поражению различных типов целей в соответствии с поставленными задачами как в неядерном, так и в ядерном снаряжении. Высокая оперативная готовность комплекса позволяет в кратчайшие сроки провести переприцеливание по любому назначенному объекту и нанести ему поражение", - отметил Каракаев.
Глава государства в четверг заявил об успешном испытании комплекса. В Минобороны РФ заявили, что впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины в Днепропетровске достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения.
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Специальная военная операция на УкраинеРакетные войска стратегического назначенияБезопасностьРоссияУкраинаДнепропетровскСергей КаракаевВладимир ПутинПервый запуск ракеты "Орешник"Ракета "Орешник"
 
 
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