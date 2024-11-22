https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985273232.html
У "Орешника" нет аналогов в мире, заявил главком РВСН
У "Орешника" нет аналогов в мире, заявил главком РВСН - РИА Новости, 22.11.2024
У "Орешника" нет аналогов в мире, заявил главком РВСН
Российский ракетный комплекс "Орешник" не имеет аналогов в мире, заявил главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:52
2024-11-22T19:52
2024-11-22T20:28
ракетные войска стратегического назначения
специальная военная операция на украине
безопасность
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днепропетровск
сергей каракаев
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российский ракетный комплекс "Орешник" не имеет аналогов в мире, заявил главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев."Новейший ракетный комплекс средней дальности "Орешник" по своим характеристикам сегодня не имеет аналогов в мире", - сказал Каракаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным."Боевое оснащение ракеты позволяет гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны", - подчеркнул главком.По словам Каракаева, "данным ракетным комплексом с гиперзвуковыми блоками возможно поражать различные цели – от одиночных до площадных, а также высокозащищенных, с высокой эффективностью"."Разработка ракетного комплекса "Орешник" позволит расширить боевые возможности Ракетных войск стратегического назначения по поражению различных типов целей в соответствии с поставленными задачами как в неядерном, так и в ядерном снаряжении. Высокая оперативная готовность комплекса позволяет в кратчайшие сроки провести переприцеливание по любому назначенному объекту и нанести ему поражение", - отметил Каракаев.Глава государства в четверг заявил об успешном испытании комплекса. В Минобороны РФ заявили, что впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины в Днепропетровске достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения.
https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html
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Ракетные войска стратегического назначения, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Днепропетровск, Сергей Каракаев, Владимир Путин, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник"
У "Орешника" нет аналогов в мире, заявил главком РВСН
Главком РВСН Караев: "Орешник" не имеет аналогов в мире