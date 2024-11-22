https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985270256.html
Путин восхитился результатами разработки "Орешника"
Путин восхитился результатами разработки "Орешника" - РИА Новости, 22.11.2024
Путин восхитился результатами разработки "Орешника"
Достигнутые результаты и скорость разработки "Орешника" вызывают гордость и восхищение, заявил в пятницу вечером президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:42
2024-11-22T19:42
2024-11-22T19:53
ракета "орешник"
владимир путин
россия
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Достигнутые результаты и скорость разработки "Орешника" вызывают гордость и восхищение, заявил в пятницу вечером президент России Владимир Путин.Глава государства в пятницу вечером провел совещанием с участием руководства Минобороны и представителями ОПК. Об успешном испытании ракеты стало известно в четверг."Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают и гордость, и восхищение, убедительно демонстрирует, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом, и способна решить самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России", - сказал Путин во время совещания.
https://ria.ru/20241122/putin-1985269833.html
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ракета "орешник", владимир путин, россия, первый запуск ракеты "орешник"
Ракета "Орешник", Владимир Путин, Россия, Первый запуск ракеты "Орешник"
Путин восхитился результатами разработки "Орешника"
Путин восхитился результатами и скоростью разработки "Орешника"
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Достигнутые результаты и скорость разработки "Орешника" вызывают гордость и восхищение, заявил в пятницу вечером президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу вечером провел совещанием с участием руководства Минобороны и представителями ОПК. Об успешном испытании ракеты стало известно в четверг.
"Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают и гордость, и восхищение, убедительно демонстрирует, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом, и способна решить самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России", - сказал Путин во время совещания.