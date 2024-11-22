https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985270256.html

Путин восхитился результатами разработки "Орешника"

Путин восхитился результатами разработки "Орешника" - РИА Новости, 22.11.2024

Путин восхитился результатами разработки "Орешника"

Достигнутые результаты и скорость разработки "Орешника" вызывают гордость и восхищение, заявил в пятницу вечером президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:42

2024-11-22T19:42

2024-11-22T19:53

ракета "орешник"

владимир путин

россия

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Достигнутые результаты и скорость разработки "Орешника" вызывают гордость и восхищение, заявил в пятницу вечером президент России Владимир Путин.Глава государства в пятницу вечером провел совещанием с участием руководства Минобороны и представителями ОПК. Об успешном испытании ракеты стало известно в четверг."Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают и гордость, и восхищение, убедительно демонстрирует, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом, и способна решить самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России", - сказал Путин во время совещания.

https://ria.ru/20241122/putin-1985269833.html

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ракета "орешник", владимир путин, россия, первый запуск ракеты "орешник"