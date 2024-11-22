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Путин восхитился результатами разработки "Орешника" - РИА Новости, 22.11.2024
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19:42 22.11.2024 (обновлено: 19:53 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985270256.html
Путин восхитился результатами разработки "Орешника"
Путин восхитился результатами разработки "Орешника" - РИА Новости, 22.11.2024
Путин восхитился результатами разработки "Орешника"
Достигнутые результаты и скорость разработки "Орешника" вызывают гордость и восхищение, заявил в пятницу вечером президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:42
2024-11-22T19:53
ракета "орешник"
владимир путин
россия
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Достигнутые результаты и скорость разработки "Орешника" вызывают гордость и восхищение, заявил в пятницу вечером президент России Владимир Путин.Глава государства в пятницу вечером провел совещанием с участием руководства Минобороны и представителями ОПК. Об успешном испытании ракеты стало известно в четверг."Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают и гордость, и восхищение, убедительно демонстрирует, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом, и способна решить самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России", - сказал Путин во время совещания.
https://ria.ru/20241122/putin-1985269833.html
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ракета "орешник", владимир путин, россия, первый запуск ракеты "орешник"
Ракета "Орешник", Владимир Путин, Россия, Первый запуск ракеты "Орешник"
Путин восхитился результатами разработки "Орешника"

Путин восхитился результатами и скоростью разработки "Орешника"

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Достигнутые результаты и скорость разработки "Орешника" вызывают гордость и восхищение, заявил в пятницу вечером президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу вечером провел совещанием с участием руководства Минобороны и представителями ОПК. Об успешном испытании ракеты стало известно в четверг.
"Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают и гордость, и восхищение, убедительно демонстрирует, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом, и способна решить самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России", - сказал Путин во время совещания.
Путин: Россия будет продолжать испытания комплекса Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Путин заявил о планах продолжать испытания комплекса "Орешник"
Вчера, 19:40
 
Ракета "Орешник"Владимир ПутинРоссияПервый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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