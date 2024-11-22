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Испытание "Орешника" показало гнев России, заявил китайский журналист - РИА Новости, 22.11.2024
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15:59 22.11.2024 (обновлено: 16:39 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985226835.html
Испытание "Орешника" показало гнев России, заявил китайский журналист
Испытание "Орешника" показало гнев России, заявил китайский журналист - РИА Новости, 22.11.2024
Испытание "Орешника" показало гнев России, заявил китайский журналист
Успешное испытание новейшей российской ракеты средней дальности "Орешник" продемонстрировало гнев России и напомнило США и их союзникам о ядерных возможностях... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:59
2024-11-22T16:39
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир путин
нато
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Успешное испытание новейшей российской ракеты средней дальности "Орешник" продемонстрировало гнев России и напомнило США и их союзникам о ядерных возможностях страны, считает главный редактор китайской радиопрограммы "Хуаньцю цзюньши баодао" Вэй Дунсюй. "Использование Россией нового типа ракет "Орешник" для ударов по целям на Украине впервые продемонстрировало гнев России. 19 ноября Украина применила американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow для ударов по российским объектам в глубине страны. (Решение - ред.) было санкционировано США и Великобританией, оно задело российские "красные линии", поэтому Россия использовала стратегическое вооружение для нанесения ответного удара", - приводятся слова эксперта на сайте Международного радио Китая. Вэй Дунсюй добавил, что испытание "Орешника" не только показало новый тип гиперзвуковой ракеты, но и шокировало НАТО, ведь оружие способно и нести ядерную боеголовку, и преодолевать систему ПВО. "Это является еще и скрытой демонстрацией ядерных возможностей России... Если НАТО и дальше собирается вести прокси-войну, угрожающей основной территории России, то США и их союзникам придется тщательно обдумать, на кого и с каким оснащением "Орешник" будет нацелен в следующий раз", - заключил эксперт. МИД Китая в пятницу призвал все стороны конфликта на Украине к сдержанности после обмена ракетными ударами между РФ и Украиной. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html
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россия, украина, сша, владимир путин, нато, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник", в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, НАТО, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник", В мире
Испытание "Орешника" показало гнев России, заявил китайский журналист

Китайский журналист Дунсюй: успешное испытание "Орешника" показало гнев России

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Успешное испытание новейшей российской ракеты средней дальности "Орешник" продемонстрировало гнев России и напомнило США и их союзникам о ядерных возможностях страны, считает главный редактор китайской радиопрограммы "Хуаньцю цзюньши баодао" Вэй Дунсюй.
"Использование Россией нового типа ракет "Орешник" для ударов по целям на Украине впервые продемонстрировало гнев России. 19 ноября Украина применила американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow для ударов по российским объектам в глубине страны. (Решение - ред.) было санкционировано США и Великобританией, оно задело российские "красные линии", поэтому Россия использовала стратегическое вооружение для нанесения ответного удара", - приводятся слова эксперта на сайте Международного радио Китая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Крепкий "Орешник": Европе нечем крыть
Вчера, 14:31
Вэй Дунсюй добавил, что испытание "Орешника" не только показало новый тип гиперзвуковой ракеты, но и шокировало НАТО, ведь оружие способно и нести ядерную боеголовку, и преодолевать систему ПВО.
"Это является еще и скрытой демонстрацией ядерных возможностей России... Если НАТО и дальше собирается вести прокси-войну, угрожающей основной территории России, то США и их союзникам придется тщательно обдумать, на кого и с каким оснащением "Орешник" будет нацелен в следующий раз", - заключил эксперт.
МИД Китая в пятницу призвал все стороны конфликта на Украине к сдержанности после обмена ракетными ударами между РФ и Украиной.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Кадр из видео удара ракетой Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
На Западе начали массово извиняться перед Россией после удара "Орешником"
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