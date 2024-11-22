https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985226835.html

Испытание "Орешника" показало гнев России, заявил китайский журналист

Испытание "Орешника" показало гнев России, заявил китайский журналист - РИА Новости, 22.11.2024

Испытание "Орешника" показало гнев России, заявил китайский журналист

Успешное испытание новейшей российской ракеты средней дальности "Орешник" продемонстрировало гнев России и напомнило США и их союзникам о ядерных возможностях... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:59

2024-11-22T15:59

2024-11-22T16:39

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владимир путин

нато

первый запуск ракеты "орешник"

ракета "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Успешное испытание новейшей российской ракеты средней дальности "Орешник" продемонстрировало гнев России и напомнило США и их союзникам о ядерных возможностях страны, считает главный редактор китайской радиопрограммы "Хуаньцю цзюньши баодао" Вэй Дунсюй. "Использование Россией нового типа ракет "Орешник" для ударов по целям на Украине впервые продемонстрировало гнев России. 19 ноября Украина применила американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow для ударов по российским объектам в глубине страны. (Решение - ред.) было санкционировано США и Великобританией, оно задело российские "красные линии", поэтому Россия использовала стратегическое вооружение для нанесения ответного удара", - приводятся слова эксперта на сайте Международного радио Китая. Вэй Дунсюй добавил, что испытание "Орешника" не только показало новый тип гиперзвуковой ракеты, но и шокировало НАТО, ведь оружие способно и нести ядерную боеголовку, и преодолевать систему ПВО. "Это является еще и скрытой демонстрацией ядерных возможностей России... Если НАТО и дальше собирается вести прокси-войну, угрожающей основной территории России, то США и их союзникам придется тщательно обдумать, на кого и с каким оснащением "Орешник" будет нацелен в следующий раз", - заключил эксперт. МИД Китая в пятницу призвал все стороны конфликта на Украине к сдержанности после обмена ракетными ударами между РФ и Украиной. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сша, владимир путин, нато, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник", в мире