https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985218583.html

Ракета "Орешник" вызвала огромный резонанс в мире, заявил капитан запаса

Ракета "Орешник" вызвала огромный резонанс в мире, заявил капитан запаса - РИА Новости, 22.11.2024

Ракета "Орешник" вызвала огромный резонанс в мире, заявил капитан запаса

Демонстрация Россией удара новейшей гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности "Орешник" вызвало огромный резонанс в мире, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:27

2024-11-22T15:27

2024-11-22T17:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Демонстрация Россией удара новейшей гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности "Орешник" вызвало огромный резонанс в мире, заявил РИА Новости в пятницу директор института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев. "Новость о появлении у России ракеты "Орешник" вызвала в мире огромный резонанс и повлияла на нашего непосредственного противника - киевский режим и страны НАТО", - сказал Горбачев РИА Новости. По его словам, появление у России ракеты "Орешник" пошатнет позиции Владимира Зеленского, а также заставит остудить "горячие головы военщины на Западе". "Думаю, что на Западе задумаются и сделают выводы: пора прислушаться к России и начать выработку решений по достижению и поддержанию мира на нашей планете, а не только в Европе. Появление у России новой ракеты - это серьезный посыл уходящей администрации (президента США Джо - ред.) Байдена и новой администрации во главе с (Дональдом - ред.) Трампом, чтобы он действительно реально смотрел на вещи и свою каденцию начал с реальных шагов по деэскалации напряженности в мире и приведения международной ситуации к сложившимся реалиям", - подчеркнул Горбачев. Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985107008.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985108275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, сергей горбачев, владимир зеленский, владимир путин, нато, первый запуск ракеты "орешник", безопасность