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Ракета "Орешник" вызвала огромный резонанс в мире, заявил капитан запаса - РИА Новости, 22.11.2024
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15:27 22.11.2024 (обновлено: 17:16 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985218583.html
Ракета "Орешник" вызвала огромный резонанс в мире, заявил капитан запаса
Ракета "Орешник" вызвала огромный резонанс в мире, заявил капитан запаса - РИА Новости, 22.11.2024
Ракета "Орешник" вызвала огромный резонанс в мире, заявил капитан запаса
Демонстрация Россией удара новейшей гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности "Орешник" вызвало огромный резонанс в мире, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:27
2024-11-22T17:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Демонстрация Россией удара новейшей гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности "Орешник" вызвало огромный резонанс в мире, заявил РИА Новости в пятницу директор института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев. "Новость о появлении у России ракеты "Орешник" вызвала в мире огромный резонанс и повлияла на нашего непосредственного противника - киевский режим и страны НАТО", - сказал Горбачев РИА Новости. По его словам, появление у России ракеты "Орешник" пошатнет позиции Владимира Зеленского, а также заставит остудить "горячие головы военщины на Западе". "Думаю, что на Западе задумаются и сделают выводы: пора прислушаться к России и начать выработку решений по достижению и поддержанию мира на нашей планете, а не только в Европе. Появление у России новой ракеты - это серьезный посыл уходящей администрации (президента США Джо - ред.) Байдена и новой администрации во главе с (Дональдом - ред.) Трампом, чтобы он действительно реально смотрел на вещи и свою каденцию начал с реальных шагов по деэскалации напряженности в мире и приведения международной ситуации к сложившимся реалиям", - подчеркнул Горбачев. Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985107008.html
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россия, украина, сша, сергей горбачев, владимир зеленский, владимир путин, нато, первый запуск ракеты "орешник", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Горбачев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Первый запуск ракеты "Орешник", Безопасность
Ракета "Орешник" вызвала огромный резонанс в мире, заявил капитан запаса

Капитан запаса Горбачев: ракета "Орешник" вызвала огромный резонанс в мире

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Демонстрация Россией удара новейшей гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности "Орешник" вызвало огромный резонанс в мире, заявил РИА Новости в пятницу директор института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев.
"Новость о появлении у России ракеты "Орешник" вызвала в мире огромный резонанс и повлияла на нашего непосредственного противника - киевский режим и страны НАТО", - сказал Горбачев РИА Новости.
Статья о ракете Орешник в онлайн-энциклопедии Википедия - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В "Википедии" появились статьи о ракете "Орешник"
Вчера, 01:24
По его словам, появление у России ракеты "Орешник" пошатнет позиции Владимира Зеленского, а также заставит остудить "горячие головы военщины на Западе".
"Думаю, что на Западе задумаются и сделают выводы: пора прислушаться к России и начать выработку решений по достижению и поддержанию мира на нашей планете, а не только в Европе. Появление у России новой ракеты - это серьезный посыл уходящей администрации (президента США Джо - ред.) Байдена и новой администрации во главе с (Дональдом - ред.) Трампом, чтобы он действительно реально смотрел на вещи и свою каденцию начал с реальных шагов по деэскалации напряженности в мире и приведения международной ситуации к сложившимся реалиям", - подчеркнул Горбачев.
Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Во всем мире зафиксирован высокий интерес к российской ракете "Орешник"
Вчера, 02:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАСергей ГорбачевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОПервый запуск ракеты "Орешник"Безопасность
 
 
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