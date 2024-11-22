https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985206938.html

На Западе забили тревогу из-за российской ракеты "Орешник"

На Западе забили тревогу из-за российской ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024

На Западе забили тревогу из-за российской ракеты "Орешник"

Усложненная конструкция баллистической ракеты средней дальности "Орешник" позволяет ей наносить более сильные разрушения и усложняет противодействие, пишет The... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:47

2024-11-22T14:47

2024-11-22T14:47

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

ракета "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Усложненная конструкция баллистической ракеты средней дальности "Орешник" позволяет ей наносить более сильные разрушения и усложняет противодействие, пишет The Spectator."Разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения позволяет одной ракете нести несколько боеголовок, каждая из которых способна поражать разные цели независимо друг от друга. Это существенно повышает разрушительный потенциал ракеты и усложняет противоракетную оборону", – говорится в материале.Отмечается, что Украина не имеет средств противодействия этому оружию.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.Российский лидер также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях, есть погибшие и пострадавшие.

https://ria.ru/20241122/khinkl-1985162711.html

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украина, россия, владимир путин, ракета "орешник"