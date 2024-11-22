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Минобороны сообщило о достижении цели удара "Орешником" по Украине - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 22.11.2024 (обновлено: 14:52 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985206014.html
Минобороны сообщило о достижении цели удара "Орешником" по Украине
Минобороны сообщило о достижении цели удара "Орешником" по Украине - РИА Новости, 22.11.2024
Минобороны сообщило о достижении цели удара "Орешником" по Украине
Цель пуска ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник" по объекту ОПК Украины в Днепропетровске достигнута, все боевые блоки... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:43
2024-11-22T14:52
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровск
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Цель пуска ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник" по объекту ОПК Украины в Днепропетровске достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило Минобороны РФ."Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта поражения", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
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первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник", украина, днепропетровск, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник", Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Минобороны сообщило о достижении цели удара "Орешником" по Украине

Минобороны: цель пуска "Орешника" по объекту ОПК в Днепропетровске достигнута

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Цель пуска ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник" по объекту ОПК Украины в Днепропетровске достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило Минобороны РФ.
"Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта поражения", - говорится в сводке военного ведомства.
Применение новейшей ракеты Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Удар "Орешником"
Вчера, 09:54
 
Специальная военная операция на УкраинеПервый запуск ракеты "Орешник"Ракета "Орешник"УкраинаДнепропетровскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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