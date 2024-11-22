https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985206014.html

Минобороны сообщило о достижении цели удара "Орешником" по Украине

Минобороны сообщило о достижении цели удара "Орешником" по Украине - РИА Новости, 22.11.2024

Минобороны сообщило о достижении цели удара "Орешником" по Украине

Цель пуска ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник" по объекту ОПК Украины в Днепропетровске достигнута, все боевые блоки... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:43

2024-11-22T14:43

2024-11-22T14:52

первый запуск ракеты "орешник"

ракета "орешник"

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровск

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Цель пуска ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник" по объекту ОПК Украины в Днепропетровске достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило Минобороны РФ."Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта поражения", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html

украина

днепропетровск

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первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник", украина, днепропетровск, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире