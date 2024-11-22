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Военный эксперт оценил возможности гиперзвуковой ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
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14:43 22.11.2024 (обновлено: 15:53 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985205927.html
Военный эксперт оценил возможности гиперзвуковой ракеты "Орешник"
Военный эксперт оценил возможности гиперзвуковой ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
Военный эксперт оценил возможности гиперзвуковой ракеты "Орешник"
Гиперзвуковая ракета средней дальности нового поколения "Орешник" способна поразить цели в любой точке Европы, а также в состоянии дотянуться до западного... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:43
2024-11-22T15:53
россия
европа
сша
алексей леонков
первый запуск ракеты "орешник"
в мире
ракета "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Гиперзвуковая ракета средней дальности нового поколения "Орешник" способна поразить цели в любой точке Европы, а также в состоянии дотянуться до западного побережья США, если ее разместить на востоке России, считает военный эксперт Алексей Леонков."Дальность применения "Орешника" составляет до 5000 километров, что говорит о том, что она может поразить любые цели в Западной Европе. Если ее разместить на восточных рубежах нашей страны, то она способна дотянуться до западного побережья США", - сказал РИА Новости Леонков.По словам эксперта, "Орешник" - это высокоточная гиперзвуковая ракета средней дальности второго поколения."В ней были воплощены технологии "Циркона" и "Кинжала". Ее характеристики схожи с названными гиперзвуковыми комплексами, это можно было заметить на кадрах, где показывается групповой подлет к цели, которую атаковала ракета, помимо наземных объектов, удару подверглись и подземные бункеры промышленного комплекса в Днепропетровске", - отметил Леонков.Эксперт считает, что "Орешник" - это следующая ступень развития после своих предшественников."Отклонение ракеты от точки цели составляет не более метра. То есть ракета с высокой точностью на большом расстоянии может поражать критически важные объекты военной или гражданской инфраструктуры противника, который решится на агрессию против нас", - считает Леонков.В четверг Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html
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россия, европа, сша, алексей леонков, первый запуск ракеты "орешник", в мире, ракета "орешник"
Россия, Европа, США, Алексей Леонков, Первый запуск ракеты "Орешник", В мире, Ракета "Орешник"
Военный эксперт оценил возможности гиперзвуковой ракеты "Орешник"

Военный эксперт Леонков считает, что "Орешник" может дотянуться до США

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Гиперзвуковая ракета средней дальности нового поколения "Орешник" способна поразить цели в любой точке Европы, а также в состоянии дотянуться до западного побережья США, если ее разместить на востоке России, считает военный эксперт Алексей Леонков.
"Дальность применения "Орешника" составляет до 5000 километров, что говорит о том, что она может поразить любые цели в Западной Европе. Если ее разместить на восточных рубежах нашей страны, то она способна дотянуться до западного побережья США", - сказал РИА Новости Леонков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Крепкий "Орешник": Европе нечем крыть
Вчера, 14:31
По словам эксперта, "Орешник" - это высокоточная гиперзвуковая ракета средней дальности второго поколения.
"В ней были воплощены технологии "Циркона" и "Кинжала". Ее характеристики схожи с названными гиперзвуковыми комплексами, это можно было заметить на кадрах, где показывается групповой подлет к цели, которую атаковала ракета, помимо наземных объектов, удару подверглись и подземные бункеры промышленного комплекса в Днепропетровске", - отметил Леонков.
Эксперт считает, что "Орешник" - это следующая ступень развития после своих предшественников.
"Отклонение ракеты от точки цели составляет не более метра. То есть ракета с высокой точностью на большом расстоянии может поражать критически важные объекты военной или гражданской инфраструктуры противника, который решится на агрессию против нас", - считает Леонков.
В четверг Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В США дали совет Зеленскому после удара российской ракеты "Орешник"
Вчера, 12:17
 
РоссияЕвропаСШААлексей ЛеонковПервый запуск ракеты "Орешник"В миреРакета "Орешник"
 
 
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