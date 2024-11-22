Рейтинг@Mail.ru
Financial Times назвала удар "Орешником" посланием и предупреждением Западу - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985203813.html
Financial Times назвала удар "Орешником" посланием и предупреждением Западу
Financial Times назвала удар "Орешником" посланием и предупреждением Западу - РИА Новости, 22.11.2024
Financial Times назвала удар "Орешником" посланием и предупреждением Западу
Британская газета Financial Times считает, что удар сил РФ новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" по объекту на Украине можно рассматривать как... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:33
2024-11-22T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
сергей лавров
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157281_58:0:942:497_1920x0_80_0_0_30b8e53036432afdb5c7c387949744af.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Британская газета Financial Times считает, что удар сил РФ новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" по объекту на Украине можно рассматривать как послание и предупреждение странам Запада, которые поставляют ВСУ оружие. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. "В любом случае… удар был посланием… прежде всего, это предупреждение", - пишет газета. Газета указывает, что удар показал неэффективность украинских систем ПВО. В издании отмечается, что на этом фоне в Киеве зазвучали призывы к США предоставить комплексы ПРО THAAD, однако газета сомневается, что ему удастся их получить. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985202666.html
https://ria.ru/20241122/khinkl-1985162711.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157281_169:0:832:497_1920x0_80_0_0_06a38688253d2372f4c7d870d16d4bc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Financial Times назвала удар "Орешником" посланием и предупреждением Западу

Financial Times назвала удар "Орешником" по объекту на Украине посланием Западу

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Британская газета Financial Times считает, что удар сил РФ новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" по объекту на Украине можно рассматривать как послание и предупреждение странам Запада, которые поставляют ВСУ оружие.
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Применение новейшей ракеты Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В Британии сделали дерзкое заявление после российского удара "Орешником"
Вчера, 14:28
"В любом случае… удар был посланием… прежде всего, это предупреждение", - пишет газета.
Газета указывает, что удар показал неэффективность украинских систем ПВО. В издании отмечается, что на этом фоне в Киеве зазвучали призывы к США предоставить комплексы ПРО THAAD, однако газета сомневается, что ему удастся их получить.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В США дали совет Зеленскому после удара российской ракеты "Орешник"
Вчера, 12:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала