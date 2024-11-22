https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985203813.html

Financial Times назвала удар "Орешником" посланием и предупреждением Западу

Financial Times назвала удар "Орешником" посланием и предупреждением Западу - РИА Новости, 22.11.2024

Financial Times назвала удар "Орешником" посланием и предупреждением Западу

Британская газета Financial Times считает, что удар сил РФ новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" по объекту на Украине можно рассматривать как... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:33

2024-11-22T14:33

2024-11-22T14:33

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Британская газета Financial Times считает, что удар сил РФ новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" по объекту на Украине можно рассматривать как послание и предупреждение странам Запада, которые поставляют ВСУ оружие. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. "В любом случае… удар был посланием… прежде всего, это предупреждение", - пишет газета. Газета указывает, что удар показал неэффективность украинских систем ПВО. В издании отмечается, что на этом фоне в Киеве зазвучали призывы к США предоставить комплексы ПРО THAAD, однако газета сомневается, что ему удастся их получить. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985202666.html

https://ria.ru/20241122/khinkl-1985162711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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