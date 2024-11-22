"Внушает ужас". В Британии испугались российской ракеты "Орешник"
Кадр видео удара по Днепропетровску
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Financial Times отреагировали на применение новой гиперзвуковой ракеты "Орешник" в ответ на удары дальнобойным оружием по России.
"Важный вывод заключается в том, что это очень продвинутое оружие невозможно сбить и оно успешно достигло своей цели, в то время как ATCAMS и Storm Shadow могут быть сбиты — и они были сбиты, и это интересное развитие событий, поскольку, похоже, у России их большой арсенал. Теперь также ясно, что Великобритания стала прямой стороной этого конфликта, запустив наши ракеты Storm Shadow по России, и чувствует себя немного как Давид, стреляющий в Голиафа", — считает Steve McM.
"Только что посмотрел видеозапись удара. Это как кадры из научно-фантастического фильма. Остался еще один шаг к эскалации, прежде чем мы все разлетимся в пух и прах", — посетовал El Magnifico.
"Они блефуют, они блефуют". Так называемые эксперты будут говорить это до тех пор, пока Киев не сровняется с землей в результате ядерного удара. Все это действительно идиотизм", — возмущается MrBrrethwaite.
"Это не закончится хорошо. Ядерная бомба к Рождеству?" — попытался пошутить Mike Stone.
"Это внушает ужас", — написал Internationalinquirer.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины — в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.