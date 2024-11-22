Рейтинг@Mail.ru
"Внушает ужас". В Британии испугались российской ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 22.11.2024 (обновлено: 15:21 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985190205.html
"Внушает ужас". В Британии испугались российской ракеты "Орешник"
"Внушает ужас". В Британии испугались российской ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
"Внушает ужас". В Британии испугались российской ракеты "Орешник"
Читатели британского издания Financial Times отреагировали на применение новой гиперзвуковой ракеты "Орешник" в ответ на удары дальнобойным оружием по России. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:41
2024-11-22T15:21
специальная военная операция на украине
россия
великобритания
киев
владимир путин
ракета "орешник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157303_59:0:941:496_1920x0_80_0_0_32ad4d5d27fa518cb039342bc20fe594.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Financial Times отреагировали на применение новой гиперзвуковой ракеты "Орешник" в ответ на удары дальнобойным оружием по России."Важный вывод заключается в том, что это очень продвинутое оружие невозможно сбить и оно успешно достигло своей цели, в то время как ATCAMS и Storm Shadow могут быть сбиты — и они были сбиты, и это интересное развитие событий, поскольку, похоже, у России их большой арсенал. Теперь также ясно, что Великобритания стала прямой стороной этого конфликта, запустив наши ракеты Storm Shadow по России, и чувствует себя немного как Давид, стреляющий в Голиафа", — считает Steve McM."Только что посмотрел видеозапись удара. Это как кадры из научно-фантастического фильма. Остался еще один шаг к эскалации, прежде чем мы все разлетимся в пух и прах", — посетовал El Magnifico."Они блефуют, они блефуют". Так называемые эксперты будут говорить это до тех пор, пока Киев не сровняется с землей в результате ядерного удара. Все это действительно идиотизм", — возмущается MrBrrethwaite."Это не закончится хорошо. Ядерная бомба к Рождеству?" — попытался пошутить Mike Stone."Это внушает ужас", — написал Internationalinquirer.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины — в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
https://ria.ru/20241122/furor-1985108691.html
https://ria.ru/20241122/khinkl-1985162711.html
https://ria.ru/20241122/zelenskiy-1985104245.html
россия
великобритания
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157303_170:0:831:496_1920x0_80_0_0_39cd8343c0602c3791e55fc663862783.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великобритания, киев, владимир путин, ракета "орешник"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Киев, Владимир Путин, Ракета "Орешник"

"Внушает ужас". В Британии испугались российской ракеты "Орешник"

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Financial Times отреагировали на применение новой гиперзвуковой ракеты "Орешник" в ответ на удары дальнобойным оружием по России.
"Важный вывод заключается в том, что это очень продвинутое оружие невозможно сбить и оно успешно достигло своей цели, в то время как ATCAMS и Storm Shadow могут быть сбиты — и они были сбиты, и это интересное развитие событий, поскольку, похоже, у России их большой арсенал. Теперь также ясно, что Великобритания стала прямой стороной этого конфликта, запустив наши ракеты Storm Shadow по России, и чувствует себя немного как Давид, стреляющий в Голиафа", — считает Steve McM.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
"Производит фурор": во Франции восхитились ударом "Орешником"
Вчера, 02:18
"Только что посмотрел видеозапись удара. Это как кадры из научно-фантастического фильма. Остался еще один шаг к эскалации, прежде чем мы все разлетимся в пух и прах", — посетовал El Magnifico.
"Они блефуют, они блефуют". Так называемые эксперты будут говорить это до тех пор, пока Киев не сровняется с землей в результате ядерного удара. Все это действительно идиотизм", — возмущается MrBrrethwaite.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В США дали совет Зеленскому после удара российской ракеты "Орешник"
Вчера, 12:17
"Это не закончится хорошо. Ядерная бомба к Рождеству?" — попытался пошутить Mike Stone.
"Это внушает ужас", — написал Internationalinquirer.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины — в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Зеленский пожаловался на реакцию "уважаемых партнеров" на удар "Орешником"
Вчера, 00:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВеликобританияКиевВладимир ПутинРакета "Орешник"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала