https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985161989.html

НАТО и Украина проведут встречу на фоне удара "Орешником", пишут СМИ

НАТО и Украина проведут встречу на фоне удара "Орешником", пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2024

НАТО и Украина проведут встречу на фоне удара "Орешником", пишут СМИ

Киев запросил встречу с НАТО после удара новой российской ракетой "Орешник" по предприятию в Днепропетровске, сообщило France-Presse со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 22.11.2024

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2024-11-22T12:15

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Киев запросил встречу с НАТО после удара новой российской ракетой "Орешник" по предприятию в Днепропетровске, сообщило France-Presse со ссылкой на дипломатов."На следующей неделе НАТО и Украина проведут переговоры в Брюсселе в связи с пуском Россией экспериментальной гиперзвуковой ракеты средней дальности. Встреча совета НАТО — Украина пройдет во вторник на уровне послов", — передает агентство. Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html

https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985099368.html

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украина, россия, брюссель, владимир путин, нато, в мире