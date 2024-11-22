https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985157046.html

На маркетплейсах появился мерч с Путиным и ракетой "Орешник"

На маркетплейсах появился мерч с Путиным и ракетой "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024

На маркетплейсах появился мерч с Путиным и ракетой "Орешник"

Футболки с фотографией президента России Владимира Путина и фразой "Крепкий орешник" появились на Ozon, обнаружил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T11:57

2024-11-22T11:57

2024-11-22T12:09

экономика

владимир путин

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Футболки с фотографией президента России Владимира Путина и фразой "Крепкий орешник" появились на Ozon, обнаружил корреспондент РИА Новости.Так, футболка обнаружена на маркетплейсе Ozon по запросу "орешник". Продавец обещает доставить товар 25 ноября, стоимость одной футболки составляет 1 250 рублей. Этот же продавец предлагает футболки с фразами "Воин" и "Границы России нигде не заканчиваются".В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.По словам главы государства, комбинированный удар по объекту ВПК Украины был нанесен в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными Storm Shadow. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985110751.html

https://ria.ru/20241122/izvineniya-1985111339.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"