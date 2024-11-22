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На маркетплейсах появился мерч с Путиным и ракетой "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
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11:57 22.11.2024 (обновлено: 12:09 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985157046.html
На маркетплейсах появился мерч с Путиным и ракетой "Орешник"
На маркетплейсах появился мерч с Путиным и ракетой "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
На маркетплейсах появился мерч с Путиным и ракетой "Орешник"
Футболки с фотографией президента России Владимира Путина и фразой "Крепкий орешник" появились на Ozon, обнаружил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:57
2024-11-22T12:09
экономика
владимир путин
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Футболки с фотографией президента России Владимира Путина и фразой "Крепкий орешник" появились на Ozon, обнаружил корреспондент РИА Новости.Так, футболка обнаружена на маркетплейсе Ozon по запросу "орешник". Продавец обещает доставить товар 25 ноября, стоимость одной футболки составляет 1 250 рублей. Этот же продавец предлагает футболки с фразами "Воин" и "Границы России нигде не заканчиваются".В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.По словам главы государства, комбинированный удар по объекту ВПК Украины был нанесен в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными Storm Shadow. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985110751.html
https://ria.ru/20241122/izvineniya-1985111339.html
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экономика, владимир путин, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Экономика, Владимир Путин, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
На маркетплейсах появился мерч с Путиным и ракетой "Орешник"

На российских маркетплейсах начали продавать мерч с Путиным и ракетой "Орешник"

© Скрин страницы маркетплейса OzonФутболка с фото Владимира Путина и ракетой "Орешник"
Футболка с фото Владимира Путина и ракетой Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Скрин страницы маркетплейса Ozon
Футболка с фото Владимира Путина и ракетой "Орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Футболки с фотографией президента России Владимира Путина и фразой "Крепкий орешник" появились на Ozon, обнаружил корреспондент РИА Новости.
Так, футболка обнаружена на маркетплейсе Ozon по запросу "орешник". Продавец обещает доставить товар 25 ноября, стоимость одной футболки составляет 1 250 рублей. Этот же продавец предлагает футболки с фразами "Воин" и "Границы России нигде не заканчиваются".
Пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
"Твердый "Орешник": западные СМИ пытаются разгадать суть послания Путина
Вчера, 03:19
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
По словам главы государства, комбинированный удар по объекту ВПК Украины был нанесен в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными Storm Shadow. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Кадр из видео удара ракетой Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
На Западе начали массово извиняться перед Россией после удара "Орешником"
Вчера, 03:38
 
ЭкономикаВладимир ПутинРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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