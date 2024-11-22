https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985153089.html

В Пакистане назвали испытание "Орешника" достойным ответом Западу

В Пакистане назвали испытание "Орешника" достойным ответом Западу - РИА Новости, 22.11.2024

В Пакистане назвали испытание "Орешника" достойным ответом Западу

Испытание РФ новой ракеты - достойный и своевременный ответ поджигателям войны на Западе, заявил РИА Новости председатель комитета по обороне сената Пакистана... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T11:36

2024-11-22T11:36

2024-11-22T11:36

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ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

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ПНОМПЕНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Испытание РФ новой ракеты - достойный и своевременный ответ поджигателям войны на Западе, заявил РИА Новости председатель комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед, комментируя испытания "Орешника". В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. "Я думаю, что это очень достойный и своевременный ответ поджигателям войны на Западе, которые хотят использовать конфликт на Украине, чтобы попытаться оказать давление на Россию и изменить динамику мировой политики. Президент Путин - умный лидер, и он дал такой ответ прежде всего потому, что Байден и демократический истеблишмент, с треском проигравший американские президентские выборы, сейчас прибегают к крайним мерам и отправляют оружие в Украину, чтобы разжечь пламя войны", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20241122/izvineniya-1985111339.html

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в мире, россия, пакистан, украина, владимир путин, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"