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Удар "Орешником" - РИА Новости, 22.11.2024
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Новое оружие России
 
09:54 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
Удар "Орешником"
Удар "Орешником" - РИА Новости, 22.11.2024
Удар "Орешником"
Владимир Путин выступил с обращением после применения западных дальнобойных ракет по территории России. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T09:54
2024-11-22T09:54
новое оружие россии
безопасность
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
видео
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Владимир Путин выступил с обращением после применения западных дальнобойных ракет по территории России. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник" — баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которой был нанесен удар по промышленному комплексу в Днепропетровске.
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Применение новейшей ракеты "Орешник"
Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!
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безопасность, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", видео, видео
Новое оружие России, Безопасность, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", Видео
Удар "Орешником"
Владимир Путин выступил с обращением после применения западных дальнобойных ракет по территории России. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник" — баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которой был нанесен удар по промышленному комплексу в Днепропетровске.
2024-11-22T09:54
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Удар "Орешником"

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Владимир Путин выступил с обращением после применения западных дальнобойных ракет по территории России. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник" — баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которой был нанесен удар по промышленному комплексу в Днепропетровске.
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"Видео
 
 
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