https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html

Удар "Орешником"

Удар "Орешником" - РИА Новости, 22.11.2024

Удар "Орешником"

Владимир Путин выступил с обращением после применения западных дальнобойных ракет по территории России. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T09:54

2024-11-22T09:54

2024-11-22T09:54

новое оружие россии

безопасность

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

видео

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985093379_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5a4cbef89cbe71ce9584ffeea16cff75.jpg

Владимир Путин выступил с обращением после применения западных дальнобойных ракет по территории России. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник" — баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которой был нанесен удар по промышленному комплексу в Днепропетровске.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Применение новейшей ракеты "Орешник" Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили! 2024-11-22T09:54 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", видео, видео