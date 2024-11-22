https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
Удар "Орешником"
Удар "Орешником" - РИА Новости, 22.11.2024
Удар "Орешником"
Владимир Путин выступил с обращением после применения западных дальнобойных ракет по территории России. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T09:54
2024-11-22T09:54
2024-11-22T09:54
новое оружие россии
безопасность
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
видео
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Владимир Путин выступил с обращением после применения западных дальнобойных ракет по территории России. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник" — баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которой был нанесен удар по промышленному комплексу в Днепропетровске.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985093379_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6db35bb2196b8e6389ca3519f828368d.jpg
Применение новейшей ракеты "Орешник"
Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!
2024-11-22T09:54
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PT0M11S
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", видео, видео
Новое оружие России, Безопасность, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", Видео
Удар "Орешником"
Владимир Путин выступил с обращением после применения западных дальнобойных ракет по территории России. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник" — баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которой был нанесен удар по промышленному комплексу в Днепропетровске.
2024-11-22T09:54
true
PT0M11S
Удар "Орешником"
Читать ria.ru в
Владимир Путин выступил с обращением после применения западных дальнобойных ракет по территории России. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник" — баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которой был нанесен удар по промышленному комплексу в Днепропетровске.