Рейтинг@Mail.ru
В Раде сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 22.11.2024 (обновлено: 15:21 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985131860.html
В Раде сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"
В Раде сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
В Раде сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"
Украине нечем ответить на российскую ракету "Орешник", заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T09:50
2024-11-22T15:21
в мире
украина
киев
днепропетровск
владимир путин
верховная рада украины
вооруженные силы украины
ракета "орешник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985111146_62:0:1742:945_1920x0_80_0_0_890da73ec7717dc1ca7674210b522dc0.png
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украине нечем ответить на российскую ракету "Орешник", заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко журналистам The New York Times."Нам нечем ответить на такой вид вооружения", — признал украинский политик.Тем не менее он утверждает, что Киев не поменяет свою тактику ведения боевых действий в конфликте.Президент Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.Российский лидер также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.
https://ria.ru/20241122/furor-1985108691.html
https://ria.ru/20241122/voyna-1985107533.html
украина
киев
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985111146_272:0:1532:945_1920x0_80_0_0_4b330b6d2d6772ca53590f142a29135d.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, днепропетровск, владимир путин, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
В мире, Украина, Киев, Днепропетровск, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
В Раде сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"

Депутат Рады Костенко: Украине нечем ответить на российскую ракету "Орешник"

Кадр из видео удара ракетой "Орешник"
Кадр из видео удара ракетой Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Кадр из видео удара ракетой "Орешник"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украине нечем ответить на российскую ракету "Орешник", заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко журналистам The New York Times.
«
"Нам нечем ответить на такой вид вооружения", — признал украинский политик.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
"Производит фурор": во Франции восхитились ударом "Орешником"
Вчера, 02:18
Тем не менее он утверждает, что Киев не поменяет свою тактику ведения боевых действий в конфликте.
Президент Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
Российский лидер также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Залужный заявил о начале третьей мировой войны
Вчера, 01:35
 
В миреУкраинаКиевДнепропетровскВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала