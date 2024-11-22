https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985131860.html

В Раде сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"

В Раде сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024

В Раде сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"

Украине нечем ответить на российскую ракету "Орешник", заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T09:50

2024-11-22T09:50

2024-11-22T15:21

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ракета "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украине нечем ответить на российскую ракету "Орешник", заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко журналистам The New York Times."Нам нечем ответить на такой вид вооружения", — признал украинский политик.Тем не менее он утверждает, что Киев не поменяет свою тактику ведения боевых действий в конфликте.Президент Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.Российский лидер также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.

https://ria.ru/20241122/furor-1985108691.html

https://ria.ru/20241122/voyna-1985107533.html

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в мире, украина, киев, днепропетровск, владимир путин, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"