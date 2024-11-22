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Во всем мире зафиксирован высокий интерес к российской ракете "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
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02:09 22.11.2024 (обновлено: 02:10 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985108275.html
Во всем мире зафиксирован высокий интерес к российской ракете "Орешник"
Во всем мире зафиксирован высокий интерес к российской ракете "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
Во всем мире зафиксирован высокий интерес к российской ракете "Орешник"
Во всем мире отмечается высокий интерес к новейшей российской ракете средней дальности "Орешник" после обращения президента РФ Владимира Путина, который сообщил РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T02:09
2024-11-22T02:10
россия
сша
австралия
владимир путин
google
ракета "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Во всем мире отмечается высокий интерес к новейшей российской ракете средней дальности "Орешник" после обращения президента РФ Владимира Путина, который сообщил об ее успешном испытании, следует из данных сервиса Google Trends. Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По данным Google Trends, одними из наиболее популярных запросов на английском языке являются ракеты. При переходе на более детальную версию поискового запроса, к примеру, по статистике США или Австралии, можно увидеть ключевые слова "Орешник", "гиперзвуковое оружие", "Россия". По состоянию на 21.00 мск 21 ноября динамика популярности запроса названия ракеты на английском языке составила 100 баллов, что указывает на наивысший уровень популярности запроса. С того момента показатель не опускается ниже 49 баллов. Согласно данным сервиса, интерес к новейшей российской ракете проявили практически во всех уголках земного шара, в том числе в большинстве стран Европы, в США, в Африке и Южной Америке, а также в Австралии.
https://ria.ru/20241121/guardian-1985101107.html
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россия, сша, австралия, владимир путин, google, ракета "орешник"
Россия, США, Австралия, Владимир Путин, Google, Ракета "Орешник"
Во всем мире зафиксирован высокий интерес к российской ракете "Орешник"

Google Trends отметил высокий интерес к новейшей российской ракете "Орешник"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракеты
Пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Во всем мире отмечается высокий интерес к новейшей российской ракете средней дальности "Орешник" после обращения президента РФ Владимира Путина, который сообщил об ее успешном испытании, следует из данных сервиса Google Trends.
Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Обращение Путина по ситуации применения западных дальнобойных ракет по территории России - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Европе поняли, что находятся в зоне поражения "Орешником", пишет Guardian
21 ноября, 23:31
По данным Google Trends, одними из наиболее популярных запросов на английском языке являются ракеты. При переходе на более детальную версию поискового запроса, к примеру, по статистике США или Австралии, можно увидеть ключевые слова "Орешник", "гиперзвуковое оружие", "Россия".
По состоянию на 21.00 мск 21 ноября динамика популярности запроса названия ракеты на английском языке составила 100 баллов, что указывает на наивысший уровень популярности запроса. С того момента показатель не опускается ниже 49 баллов.
Согласно данным сервиса, интерес к новейшей российской ракете проявили практически во всех уголках земного шара, в том числе в большинстве стран Европы, в США, в Африке и Южной Америке, а также в Австралии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Слово "Орешнику": Путин больше ничего говорить не будет
Вчера, 00:53
 
РоссияСШААвстралияВладимир ПутинGoogleРакета "Орешник"
 
 
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