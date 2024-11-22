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В "Википедии" появились статьи о ракете "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
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01:24 22.11.2024 (обновлено: 01:33 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985107008.html
В "Википедии" появились статьи о ракете "Орешник"
В "Википедии" появились статьи о ракете "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
В "Википедии" появились статьи о ракете "Орешник"
Статьи о новейшей российской ракетной системе "Орешник" появились в онлайн-энциклопедии "Википедия". РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T01:24
2024-11-22T01:33
владимир путин
wikipedia
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Статьи о новейшей российской ракетной системе "Орешник" появились в онлайн-энциклопедии "Википедия". Президент России Владимир Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории РФ западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник" - баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, - которой был нанесен удар по промышленному комплексу в Днепропетровске. В ночь на пятницу в "Википедии" можно прочитать статьи об "Орешнике" на русском, украинском, английском, немецком и испанском языках.
https://ria.ru/20241122/zelenskiy-1985104245.html
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владимир путин, wikipedia, россия, днепропетровск
Владимир Путин, Wikipedia, Россия, Днепропетровск
В "Википедии" появились статьи о ракете "Орешник"

В "Википедии" появились статьи о новейшей российской ракетной системе "Орешник"

© РИА НовостиСтатья о ракете "Орешник" в онлайн-энциклопедии "Википедия"
Статья о ракете Орешник в онлайн-энциклопедии Википедия - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости
Статья о ракете "Орешник" в онлайн-энциклопедии "Википедия"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Статьи о новейшей российской ракетной системе "Орешник" появились в онлайн-энциклопедии "Википедия".
Президент России Владимир Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории РФ западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник" - баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, - которой был нанесен удар по промышленному комплексу в Днепропетровске.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Зеленский пожаловался на реакцию "уважаемых партнеров" на удар "Орешником"
Вчера, 00:23
В ночь на пятницу в "Википедии" можно прочитать статьи об "Орешнике" на русском, украинском, английском, немецком и испанском языках.
 
Владимир ПутинWikipediaРоссияДнепропетровск
 
 
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