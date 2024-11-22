https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985107008.html
В "Википедии" появились статьи о ракете "Орешник"
В "Википедии" появились статьи о ракете "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
В "Википедии" появились статьи о ракете "Орешник"
Статьи о новейшей российской ракетной системе "Орешник" появились в онлайн-энциклопедии "Википедия". РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T01:24
2024-11-22T01:24
2024-11-22T01:33
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Статьи о новейшей российской ракетной системе "Орешник" появились в онлайн-энциклопедии "Википедия". Президент России Владимир Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории РФ западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник" - баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, - которой был нанесен удар по промышленному комплексу в Днепропетровске. В ночь на пятницу в "Википедии" можно прочитать статьи об "Орешнике" на русском, украинском, английском, немецком и испанском языках.
https://ria.ru/20241122/zelenskiy-1985104245.html
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владимир путин, wikipedia, россия, днепропетровск
Владимир Путин, Wikipedia, Россия, Днепропетровск
В "Википедии" появились статьи о ракете "Орешник"
В "Википедии" появились статьи о новейшей российской ракетной системе "Орешник"