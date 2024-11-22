https://ria.ru/20241122/orbita-1985189416.html
Орбиту МКС приходится корректировать 16-20 раз в год, заявил Борисов
Орбиту МКС приходится корректировать 16-20 раз в год, заявил Борисов - РИА Новости, 22.11.2024
Орбиту МКС приходится корректировать 16-20 раз в год, заявил Борисов
Орбиту Международной космической станции приходится корректировать 16-20 раз в год для уклонения от космического мусора, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:35
2024-11-22T13:35
2024-11-22T13:36
наука
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юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Орбиту Международной космической станции приходится корректировать 16-20 раз в год для уклонения от космического мусора, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Представьте, что если к 30-му году, действительно, это высокая вероятность, будет создана (группировка на орбите, - ред.) около 100 тысяч объектов, то в космосе становится уже тесно. Мы и сегодня испытываем сложности, минимум около 16-20 раз корректируем за год орбиту той же Международной космической станции", - сказал Борисов в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир" на телеканале Соловьев Live.
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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Орбиту МКС приходится корректировать 16-20 раз в год, заявил Борисов
Борисов: орбиту МКС корректируют 16-20 раз в год для уклонения от мусора