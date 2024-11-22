Орбан пригласил Нетаньяху в Венгрию после решения МУС
Орбан пригласил Нетаньяху в Венгрию после решения МУС по его аресту
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноя - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан направил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху письмо со словами поддержки после решения Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на его арест и пригласил главу правительства еврейского государства посетить Венгрию, сообщила в пятницу канцелярия Нетаньяху.
"Премьер Венгрии Виктор Орбан направил премьеру Биньямину Нетаньяху письмо со словами ободрения и поддержки в адрес Государства Израиль и пригласил его совершить государственный визит в Венгрию", - говорится в сообщении.
Нетаньяху, в свою очередь, выразил Орбану благодарность за позицию Венгрии по праву Израиля на самооборону.
"Я благодарю премьера Венгрии Виктора Орбана за его теплую поддержку в отношении меня и Государства Израиль. Столкнувшись с позорной слабостью тех, кто поддержал возмутительное решение против права Израиля на самооборону, Венгрия, как и наши друзья в Соединенных Штатах, демонстрирует моральную ясность и выступает за справедливость и правду", - говорится в заявлении Нетаньяху.
В четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
Некоторые западные страны, включая Австралию, Канаду, Швейцарию, Нидерланды и другие, уже заявили, что будут вынуждены исполнить решение МУС.
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