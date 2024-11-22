https://ria.ru/20241122/orban-1985152215.html

Орбан призвал Запад воспринимать запуск "Орешника" всерьез

Орбан призвал Запад воспринимать запуск "Орешника" всерьез - РИА Новости, 22.11.2024

Орбан призвал Запад воспринимать запуск "Орешника" всерьез

Изменение ядерной доктрины России и испытания гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" — это не уловки Владимира Путина, Запад должен серьезно отнестись к... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T11:33

2024-11-22T11:33

2024-11-22T12:57

россия

украина

сша

владимир путин

виктор орбан

сергей лавров

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912376_0:38:3058:1758_1920x0_80_0_0_3253a7cf26d8a0a1f3bf1dcd7a7621d6.jpg

БУДАПЕШТ, 22 ноя — РИА Новости. Изменение ядерной доктрины России и испытания гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" — это не уловки Владимира Путина, Запад должен серьезно отнестись к ситуации, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Вчера вечером российский президент обратился по телевизору к гражданам и ясно сказал, что они считают себя вправе объявлять военными целями те страны, которые дают такое (дальнобойное. — Прим. ред.) оружие Украине. Это не коммуникационная уловка. Когда такая страна, как Россия, <...> что-то говорит по этой теме, это именно так и надо воспринимать", — подчеркнул венгерский политик.По его словам, в России и в других странах слова имеют разный вес: на Западе политика на 80% состоит из разговоров и на 20% из действий. В результате высказывания не влекут никаких последствий и даже в вопросах войны многие европейские политики "легко разражаются тирадами", будто это всего лишь внутриполитическая словесная борьба. "В России если президент что-то говорит, это не болтовня, у этого есть вес и последствия. <...> Когда Россия изменяет правила применения ядерного оружия, называемые доктриной, это не коммуникационный прием, это не уловка, ее изменили! И у этого будут последствия", — подчеркнул Орбан.Он напомнил, что перед началом специальной военной операции Москва задавала странам НАТО вопрос о гарантиях невступления Украины в альянс. На что со стороны Запада последовал обычный грубый ответ, что вступление в НАТО — добровольное дело каждой страны.По словам Орбана, в ближайшие два месяца, до инаугурации нового президента США, Европе надо действовать, исходя из здравого смысла, взвешивая каждое слово, иначе "будет беда".Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Россия в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник". Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.Также в начале недели президент обновил Основы госполитики в области ядерного сдерживания. В документе среди прочего указано, что условием для возможного применения Россией ядерного оружия станет массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы страны.В конце 2021 года Москва опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В частности, адресатам предлагалось исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985131860.html

https://ria.ru/20241122/izvineniya-1985111339.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, владимир путин, виктор орбан, сергей лавров, нато, евросоюз, обсе, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"