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Орбан призвал Запад воспринимать запуск "Орешника" всерьез - РИА Новости, 22.11.2024
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11:33 22.11.2024 (обновлено: 12:57 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/orban-1985152215.html
Орбан призвал Запад воспринимать запуск "Орешника" всерьез
Орбан призвал Запад воспринимать запуск "Орешника" всерьез - РИА Новости, 22.11.2024
Орбан призвал Запад воспринимать запуск "Орешника" всерьез
Изменение ядерной доктрины России и испытания гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" — это не уловки Владимира Путина, Запад должен серьезно отнестись к... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:33
2024-11-22T12:57
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БУДАПЕШТ, 22 ноя — РИА Новости. Изменение ядерной доктрины России и испытания гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" — это не уловки Владимира Путина, Запад должен серьезно отнестись к ситуации, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.&quot;Вчера вечером российский президент обратился по телевизору к гражданам и ясно сказал, что они считают себя вправе объявлять военными целями те страны, которые дают такое (дальнобойное. — Прим. ред.) оружие Украине. Это не коммуникационная уловка. Когда такая страна, как Россия, &lt;...&gt; что-то говорит по этой теме, это именно так и надо воспринимать&quot;, — подчеркнул венгерский политик.По его словам, в России и в других странах слова имеют разный вес: на Западе политика на 80% состоит из разговоров и на 20% из действий. В результате высказывания не влекут никаких последствий и даже в вопросах войны многие европейские политики "легко разражаются тирадами", будто это всего лишь внутриполитическая словесная борьба. "В России если президент что-то говорит, это не болтовня, у этого есть вес и последствия. &lt;...&gt; Когда Россия изменяет правила применения ядерного оружия, называемые доктриной, это не коммуникационный прием, это не уловка, ее изменили! И у этого будут последствия", — подчеркнул Орбан.Он напомнил, что перед началом специальной военной операции Москва задавала странам НАТО вопрос о гарантиях невступления Украины в альянс. На что со стороны Запада последовал обычный грубый ответ, что вступление в НАТО — добровольное дело каждой страны.По словам Орбана, в ближайшие два месяца, до инаугурации нового президента США, Европе надо действовать, исходя из здравого смысла, взвешивая каждое слово, иначе "будет беда".Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Россия в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник". Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.Также в начале недели президент обновил Основы госполитики в области ядерного сдерживания. В документе среди прочего указано, что условием для возможного применения Россией ядерного оружия станет массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы страны.В конце 2021 года Москва опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В частности, адресатам предлагалось исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
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россия, украина, сша, владимир путин, виктор орбан, сергей лавров, нато, евросоюз, обсе, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Виктор Орбан, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, ОБСЕ, В мире, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Орбан призвал Запад воспринимать запуск "Орешника" всерьез

Орбан: Западу следует отнестись серьезно к запуску ракеты "Орешник"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 ноя — РИА Новости. Изменение ядерной доктрины России и испытания гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" — это не уловки Владимира Путина, Запад должен серьезно отнестись к ситуации, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«

"Вчера вечером российский президент обратился по телевизору к гражданам и ясно сказал, что они считают себя вправе объявлять военными целями те страны, которые дают такое (дальнобойное. — Прим. ред.) оружие Украине. Это не коммуникационная уловка. Когда такая страна, как Россия, <...> что-то говорит по этой теме, это именно так и надо воспринимать", — подчеркнул венгерский политик.

Применение новейшей ракеты Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Удар "Орешником"
Вчера, 09:54
По его словам, в России и в других странах слова имеют разный вес: на Западе политика на 80% состоит из разговоров и на 20% из действий. В результате высказывания не влекут никаких последствий и даже в вопросах войны многие европейские политики "легко разражаются тирадами", будто это всего лишь внутриполитическая словесная борьба.
«
"В России если президент что-то говорит, это не болтовня, у этого есть вес и последствия. <...> Когда Россия изменяет правила применения ядерного оружия, называемые доктриной, это не коммуникационный прием, это не уловка, ее изменили! И у этого будут последствия", — подчеркнул Орбан.
Он напомнил, что перед началом специальной военной операции Москва задавала странам НАТО вопрос о гарантиях невступления Украины в альянс. На что со стороны Запада последовал обычный грубый ответ, что вступление в НАТО — добровольное дело каждой страны.
По словам Орбана, в ближайшие два месяца, до инаугурации нового президента США, Европе надо действовать, исходя из здравого смысла, взвешивая каждое слово, иначе "будет беда".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В Раде сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"
Вчера, 09:50
Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Россия в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник". Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
Также в начале недели президент обновил Основы госполитики в области ядерного сдерживания. В документе среди прочего указано, что условием для возможного применения Россией ядерного оружия станет массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы страны.
В конце 2021 года Москва опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В частности, адресатам предлагалось исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.
Кадр из видео удара ракетой Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
На Западе начали массово извиняться перед Россией после удара "Орешником"
Вчера, 03:38
 
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