Орбан призвал Запад воспринимать запуск "Орешника" всерьез
Орбан: Западу следует отнестись серьезно к запуску ракеты "Орешник"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 ноя — РИА Новости. Изменение ядерной доктрины России и испытания гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" — это не уловки Владимира Путина, Запад должен серьезно отнестись к ситуации, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
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"Вчера вечером российский президент обратился по телевизору к гражданам и ясно сказал, что они считают себя вправе объявлять военными целями те страны, которые дают такое (дальнобойное. — Прим. ред.) оружие Украине. Это не коммуникационная уловка. Когда такая страна, как Россия, <...> что-то говорит по этой теме, это именно так и надо воспринимать", — подчеркнул венгерский политик.
Удар "Орешником"
Вчера, 09:54
По его словам, в России и в других странах слова имеют разный вес: на Западе политика на 80% состоит из разговоров и на 20% из действий. В результате высказывания не влекут никаких последствий и даже в вопросах войны многие европейские политики "легко разражаются тирадами", будто это всего лишь внутриполитическая словесная борьба.
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"В России если президент что-то говорит, это не болтовня, у этого есть вес и последствия. <...> Когда Россия изменяет правила применения ядерного оружия, называемые доктриной, это не коммуникационный прием, это не уловка, ее изменили! И у этого будут последствия", — подчеркнул Орбан.
Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Россия в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник". Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
Также в начале недели президент обновил Основы госполитики в области ядерного сдерживания. В документе среди прочего указано, что условием для возможного применения Россией ядерного оружия станет массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы страны.
В конце 2021 года Москва опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В частности, адресатам предлагалось исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.