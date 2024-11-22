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Россия нацелена на сотрудничество с ОПЕК, заявил Новак - РИА Новости, 22.11.2024
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13:42 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/opek-1985185173.html
Россия нацелена на сотрудничество с ОПЕК, заявил Новак
Россия нацелена на сотрудничество с ОПЕК, заявил Новак - РИА Новости, 22.11.2024
Россия нацелена на сотрудничество с ОПЕК, заявил Новак
Мировой энергетический рынок испытывает сейчас значительное давление, и Россия нацелена на дальнейшее развитие взаимодействия с ОПЕК, сказал вице-премьер РФ... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:42
2024-11-22T13:42
экономика
россия
цены на нефть
александр новак
опек
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мировой энергетический рынок испытывает сейчас значительное давление, и Россия нацелена на дальнейшее развитие взаимодействия с ОПЕК, сказал вице-премьер РФ Александр Новак. "Высоко ценим взаимодействие ОПЕК с Россией. Со своей стороны нацелены на развитие взаимодействия, это закреплено в энергостратегии нашей страны до 2035 года", - сказал Новак в ходе своего выступления на энергодиалоге "Россия - ОПЕК". Он также подчеркнул заслуги ОПЕК в деле стабилизации мирового нефтяного рынка, с учётом существующей ситуации. "Энергетический рынок сегодня испытывает значительное давление. Изменения в спросе, колебания цен, требования экологической ответственности – все это становится новыми реалиями, с которыми нам всем предстоит справляться", - уточнил чиновник.
https://ria.ru/20241108/stavka-1982637186.html
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экономика, россия, цены на нефть, александр новак, опек
Экономика, Россия, Цены на нефть, Александр Новак, ОПЕК
Россия нацелена на сотрудничество с ОПЕК, заявил Новак

Новак заявил о желании России продолжить сотрудничество с ОПЕК

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мировой энергетический рынок испытывает сейчас значительное давление, и Россия нацелена на дальнейшее развитие взаимодействия с ОПЕК, сказал вице-премьер РФ Александр Новак.
"Высоко ценим взаимодействие ОПЕК с Россией. Со своей стороны нацелены на развитие взаимодействия, это закреплено в энергостратегии нашей страны до 2035 года", - сказал Новак в ходе своего выступления на энергодиалоге "Россия - ОПЕК".
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Он также подчеркнул заслуги ОПЕК в деле стабилизации мирового нефтяного рынка, с учётом существующей ситуации.
«
"Энергетический рынок сегодня испытывает значительное давление. Изменения в спросе, колебания цен, требования экологической ответственности – все это становится новыми реалиями, с которыми нам всем предстоит справляться", - уточнил чиновник.
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ЭкономикаРоссияЦены на нефтьАлександр НовакОПЕК
 
 
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