https://ria.ru/20241122/opasnost-1985235164.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.11.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:35
2024-11-22T16:35
2024-11-22T16:35
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
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КУРСК, 22 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – написал Смирнов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241120/opasnost-1984835384.html
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия
В Курской области объявили ракетную опасность
Курский губернатор объявил ракетную опасность на территории региона